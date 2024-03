El tram de la carretera N-II que travessa Pont de Molins és objecte d’un important canvi estructural a causa de les obres que han de generar un nou accés a la zona de l’empresa internacional de transports Calsina Carré. Els treballs han de generar una nova rotonda amb vials d’entrada i de sortida a l’altura de l’antiga cooperativa Ricardell. Mentre duren les obres, executades per Rubau Tarrés, s’han modificat els accessos cap a Cabanes i a la plataforma de transport.

Calsina Carré va engegar fa dos anys un pla estratègic per obrir-se a transportistes externs, doblar les places d’aparcament –passant de les 400 a més de 800– i ampliar el ventall de serveis que ofereix (obrint un restaurant, un gimnàs i tallers de manteniment). Fins al 2027, l’empresa hi invertirà 25 milions d’euros, que li permetran arribar als 150.000 metres quadrats.

Les ampliacions successives que Calsina Carré farà a la seva seu central volen consolidar el hub logístic del transport per carretera. Amb l’objectiu de posar a disposició dels camioners infraestructures segures, i pal·liar també així la manca de conductors, la multinacional ja va posar seguretat a l’aparcament, va ampliar la benzinera del complex i va habilitar diversos serveis per al col·lectiu, com dutxes, una bugaderia o un espai de descans.

L’empresa va néixer a principi dels anys setanta de la mà de Cristina Calsina i Jaume Carré, entre Figueres i Camallera. A mitjans dels anys vuitanta va traslladar-se a Pont de Molins, gestionada per la segona generació familiar, i s’ha convertit en una de les empreses de transport de referència en l’àmbit internacional.