El fals rumor d'un segrestador de nens s'ha estès per diversos municipis de l'Alt Empordà i de la província de Girona. Es tracta d'un missatge que circula per les xarxes socials, sobretot a través de grups de WhatsApp que va acompanyat d'una fotografia del suposat segrestador que està localitzat a Santa Coloma de Farners. En el text s'avisa que l'individu ronda per diversos pobles i que intenta emportar-se criatures a les sortides de les escoles. També es diu que es troba en «parcs i escoles i que fa dies que és pel poble».

Això ha generat l'alerta entre molts pares i veïns de poblacions gironines. Arran d'aquest missatge, els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals de la zona han començat a rebre avisos i trucades referents als fets. Aquest fals rumor ha arribat a poblacions com Figueres, Santa Coloma i Girona, entre altres, segons confirmen des de la policia. D'altra banda, també indiquen que el mateix fals cas s'ha difós al País Valencià amb la mateixa foto. Allà també s'ha fet viral. Consulta aquí totes les notícies de l'EMPORDÀ