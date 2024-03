El darrer ple de l’Ajuntament de Torroella de Fluvià va aprovar l’inici de l’expedient per a la licitació i contractació de reforma i ampliació de la casa consistorial. «Les instal·lacions, malgrat albergar tan sols els serveis administratius, han quedat obsoletes i, sobretot, insuficients per atendre a les necessitats del servei, i cal efectuar una remodelació de l’edifici i, ampliar-lo per poder disposar de més espai d’atenció al públic i de despatxos», expliquen fonts municipals.

El pressupost d’execució és de 200.366 euros, amb una subvenció de 120.000 euros, i essent el termini d’execució de nou mesos. Millora del camí de Sant Tomàs a Palol En el mateix ple, es va aprovar l’inici de l'expedient per la licitació i contractació de la millora del paviment del camí de Sant Tomàs de Fluvià a Palol, que és públic i força utilitzat pels veïns per desplaçar-se fins a Torroella, i a altres sectors, així com per connectar amb la carretera que va de Torroella a Sant Miquel de Fluvià, dues localitats tradicionalment molt relacionades. El pressupost d’execució és de 96.623,34 euros. Consulta aquí totes les notícies de l'EMPORDÀ