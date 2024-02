L'Ajuntament de Roses acaba de començar les obres del projecte per crear una zona verda de 4000 metres quadrats entorn del cementiri i el tanatori.

Es mantindrà l'olivar existent i es plantarà nou arbrat. La creació d’una rambla verda al carrer Pere III i la instal·lació de bancs i zones d’estada per al descans de vianants i veïns, completarà aquesta transformació que compta amb un pressupost de 373.924 €.

El projecte actua en una superfície d’un total de 4.216 m², que sumen els espais que envolten tant el cementiri municipal com el tanatori, a l’illa formada pels carrers Josep Irla, Pere III, camí del Cementiri i carretera del Mas Oliva. Les obres que s’acaben d’iniciar reordenaran tot aquest espai dotant-lo de tres zones diferenciades segons la seva funció, però combinades de manera harmònica per donar continuïtat a tot el conjunt.

Per una banda, el camí del Cementiri incorporarà una vorera amb murs-bancs, que farà les funcions de passeig i que transcorrerà fins a connectar i integrar-se amb l’olivar existent en la confluència amb el carrer Pere III. La zona verda de l’olivar es potenciarà amb la plantació de nou arbrat (til·lers, baladres, lledoner), que, sumat a la trentena d’oliveres existents actualment, crearan un gran parc on també s’instal·laran bancs.

Una altra transformació serà la del carrer Pere III, on es crearà un passeig amb arbrat nou i bancs a manera de rambla, que permetrà una agradable connexió amb la zona esportiva del municipi. Per últim, la vorera que transcorre al llarg del mur del cementiri per la carretera del Mas Oliva, s’eixamplarà per facilitar el pas de vianants i es dotarà d’arbres til·lers i bancs, integrant-la així amb la resta de zones verdes creades.

Passeig de vianants

Es preveu que les obres tinguin una durada de 6 mesos. L'Ajuntament ha remarcat que "com a resultat final, el conjunt d’espais projectats dotaran d’un entorn harmoniós, verd i totalment connectat a tota l’illa, permetent el passeig de vianants i oferint-los espais de descans envoltats de vegetació i arbrat, on s’han tingut en compte aspectes com l’adaptació al clima de la zona, la salubritat de les espècies i un baix consum d’aigua".