Rescat marítim aquest matí a Roses. Salvament Marítim, els Bombers i la Policia Local s'han mobilitzat fins a la Cala Montgó arran de l'avís que hi havia una noia amb problemes a l'aigua.

L'alerta ha arribat al 112 cap a tres quarts d'onze on s'avisava que una noia que feia surf no podia retornar cap a la costa i no podia sortir de l'aigua per la forta tramuntana.

Els Bombers han mobilitzat dues dotacions i indiquen que finalment, qui ha fet el rescat són els efectius de l'embarcació Salvamar Lyra de Salvament Marítim.

Els recatadors han pogut treure la noia sana i estàlvia de l'aigua i l'han evacuada fins al port de Roses, indiquen els Bombers.