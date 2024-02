Un incendi en un pis de Figueres ha deixat aquesta matinada un ferit per una intoxicació per inhalació de fum.

El foc s'ha declarat a la cuina d'un pis del carrer de Ramon Mandri.

Els Bombers s'han activat amb diverses dotacions i en arribar han trobat que l'incendi afectava part de la campana extractora perquè algú s'havia deixat una olla al foc. Han sufocat les flames i el pis estava ple de fum.

A dins del domicili hi havia una família formada per cinc persones i una d'elles, un home és qui ha inhalat fum. Per sort la intoxicació ha estat de caràcter lleu. Els sanitaris l'han atès i evacuat a l'hospital comarcal de la ciutat.