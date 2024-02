Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes a Figueres per transportar més de 1.000 quilos de cable de coure, suposadament robats. Els arrestats tenen 30 i 39 anys i estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte de receptació.

Els fets van succeir el passat divendres dia 9 de febrer, quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de Girona feien un patrullatge de control per detectar i evitar abocaments il·legals per la zona de Pont de Molins. Van observar una furgoneta que en creuar-se amb el vehicle policial, va girar de forma brusca amb la clara intenció d’escapolir-se.

Els agents van seguir el vehicle que havia intentat fugir i el van aturar a Figueres. A l’interior hi havia dos homes que quan els agents els van demanar què transportaven, van els van donar respostes incoherents i poc creïbles.

A dins el vehicle hi van localitzar diversos tipus d'objectes com ara pneumàtics amb llantes, patinets elèctrics i altres peces de ferralla. La sorpresa final va ser que a sota d'una catifa i al fons del vehicle hi havia 1.000 quilos de cable de coure tallat.

Arran la troballa els agents van acompanyar als dos ocupants del vehicle fins a les dependències policials de Figueres per aclarir i acreditar d’on havien aconseguit tot el material i les seves possibles factures, però segons la policia, no va ser possible. Per aquest motiu, se’ls va detenir com a presumptes autors d’un delicte de receptació.