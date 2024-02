La nova edició del projecte OkupAlt compta enguany, a la comarca, amb la participació de 24 joves que realitzaran una formació teòrica de català i ocupabilitat i una pràctica en jardineria i pintura. El Consell Comarcal i la Cambra de Comerç han dissenyat un curs destinat a joves d’entre 16 i 24 anys que no es trobin treballant i vulguin aprendre un ofici i trobar feina. El curs es durà a terme del 22 de gener al 21 de març, per diferents municipis de l’Alt Empordà. La formació és totalment gratuïta i, com a novetat, aquest any destinarà una ajuda econòmica per al transport. D’aquesta manera, el lloc de residència no ha de suposar un hàndicap per als joves a l’hora d’inscriure’s. Una altra novetat és la incorporació d’una formació prèvia en català per a tots aquells que no sàpiguen l’idioma.