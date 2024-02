Joaquim Tremoleda va inaugurar el 41è cicle Aula Oberta d’Atenea, dedicat aquest any a jaciments arqueològics empordanesos. Tremoleda, doctor en Arqueologia i director-conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries va fer un repàs erudit i apassionat del llegat de les diferents civilitzacions que han deixat petjada al jaciment d’Empúries al llarg de milers d’anys, des dels íbers fins als primers assentaments cristians al voltant de Santa Magdalena. El públic assistent va poder conèixer les darreres descobertes i les línies de recerca plantejades a curt termini en un jaciment que, en paraules del mateix Tremoleda, com a mínim dona per a dues generacions més de recerca arqueològica. D’altra banda, també va transmetre la complexitat i multidisciplinarietat dels estudis que han permès conèixer tot el que avui dia se sap d’Empúries i del seu entorn natural i cultural.

El cicle continuarà al llarg del mes de febrer amb Enriqueta Pons, que el dia 9 parlarà del poblat ibèric de Mas Castellar (Pontós); Dolors Codina, que dedicarà la conferència del dijous 15 a Santa Maria de Vilanera (l’Escala), i Anna Maria Puig, que tancarà el cicle el dia 23 apropant-nos a les darreres novetats sobre la història de Castelló d’Empúries, una vila amb molts més anys d’història dels que es creia fins fa poc. Anna Maria Puig és directora de l’IEE (Institut d’Estudis Empordanesos), entitat que ha col·laborat amb Atenea en l’organització d’aquest cicle Aula Oberta.