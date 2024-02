Figueres ha presentat la primera edició de l'IMPULSA, la fira del canvi energètic, que tindrà lloc els dies 29 de febrer i 1, 2 i 3 de març, a la zona firal. Estarà dedicada, concretament, a les energies renovables, l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible, i comptarà amb la presència de més de 40 expositors i 10 organismes col·laboradors. Són Diputació de Girona, Cambra de Comerç de Girona, PIMEC Girona, ADICAE, FEGICAT (Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya), FISERSA, API Girona, Gremi d’Instal·ladors de Girona, Gremi de promotors i constructors de Girona i Col·legi d’Administradors de Finques de Girona.

La fira està organitzada per l'Ajuntament de Figueres, Institut Català d’Energia (Generalitat de Catalunya), Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb el suport de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, PIMEC, ADICAE, Gremi d'instal·ladors de Girona i el gremi de promotors i constructors de Girona.

Ordenar els conceptes de transició energètica

IMPULSA és una fira que vol ordenar els conceptes de transició energètica, i posar en coneixement del teixit productiu i del públic general totes les opcions que tenen disponibles per tal d'aconseguir la transició. En aquest sentit, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha destacat durant la presentació que la fira «és una mostra de l’aposta de la ciutat per les energies renovables i per caminar, teixint sinergies, amb entitats, institucions, organismes i empreses cap a un futur més sostenible, conscienciant també a la ciutadania que el canvi energètic és cosa de tots».

Per la seva banda, la directora de l’Institut Català d’Energia, Marta Morera, ha recordat que la transició energètica «va molt més enllà» de posar plaques d’autoconsum a les teulades i d’utilitzar el vehicle elèctric. «Es tracta de transformar el model energètic per posar les persones al centre, de manera que puguin generar i gestionar la seva energia. I la Fira IMPULSA és important perquè ajudarà a acostar aquest canvi de model cap al qual avança Catalunya a les persones i a les empreses, que són qui l’ha de fer possible», ha remarcat.

Així mateix, el president del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, Joaquim Daura, ha destacat que «aquesta fira és important perquè aproparà a la ciutadania i a les empreses la transició energètica, un repte de tots. L’energia ha d’estar entesa en diferents dimensions: energia diversa, descentralitzada, digital i democratització de l’energia». Finalment, el conseller comarcal de Sostenibilitat, Joan Fuentes, ha recordat que des del Consell Comarcal es manté una aposta ferma vers el canvi energètic, «ja sigui aprovant projectes d’autoconsum solar», o bé «fomentant accions formatives i d’assessorament als municipis».

