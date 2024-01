Nou d’entitats solidàries de Figueres presentaran conjuntament els seus projectes a l’Auditori dels Caputxins. Ho faran aquest divendres 26 de gener, a dos quarts de vuit del vespre, en un acte que serà oberta a tota la ciutadania.

Gràcies a aquesta iniciativa, cada entitat podrà explicar en què consisteix la seva associació i què ha fet aquests darrers anys en el terreny de la cooperació, així com en quins països actuen. En aquest sentit, l'acte neix amb voluntat de posar en valor un teixit associatiu solidari molt ric i divers, que treballa en projectes educatius, de salut o de sensibilització en drets humans, tant aquí com a l’exterior (Senegal, Kènia, Níger, Tanzània, Sàhara Occidental, Uganda o Gàmbia).

Les entitats que organitzen la presentació no són totes les associacions solidàries que hi ha a la ciutat, però en són una bona representació. Totes elles formen part del Consell de Cooperació de Figueres. Són: Bicicletes sense Fronteres, Associació pel Desenvolupament del Riu Senegal, Dníger, Nzuri Daima, Children of Africa, Mans Unides, Acaps Alt Empordà, Salut Empordà Coooperació (SEC) i Mussidal.

Cal destacar que el Consell de Cooperació de Figueres fa reunions anuals, sovint adreçades a abordar les subvencions que s’atorguen a les entitats de Figueres, però no impulsa cap campanya conjunta.