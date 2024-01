L'Ajuntament de la Jonquera assumirà aquest 2024 la gestió de la recollida d'animals perduts i abandonats al municipi, un servei que fins al moment estava delegat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, però que ara tornarà a mans del consistori «amb l'objectiu de millorar-lo», segons explica Gemma Carbó, regidora de Sostenibilitat Ambiental i Civisme. En aquest sentit, el desacord amb les condicions i tarifes que oferia l'ens comarcal també ha estat un factor determinant per prendre la decisió.

Per poder tirar endavant la recollida d'animals, l’Ajuntament té previst signar pròximament un conveni amb una protectora –de la qual encara no ha transcendit el nom– que s’encarregarà de la gestió del servei. «Estem treballant per tancar l’acord; la idea és posar en marxa els motors el mes vinent», detalla Carbó. Per finançar el contracte s’ha reservat una partida pressupostària de 3.000 euros.

Cal destacar que un altre dels motius pel qual s’ha plantejat el canvi és perquè el servei estava «duplicat». «La recollida i control de colònies de gats al municipi va a càrrec de l'Associació Jonquerenca Protectora de Gats, mentre que el Consell només recollia gossos, si bé el contracte incloïa també els felins. Per tot això, ara estem treballant per signar un contracte amb una protectora que ofereixi un servei enfocat als gossos», afirma Carbó.

En aquesta línia, l'Associació protectora de gats continuarà fent-se càrrec del servei de recollida i cura de les colònies de felins a la localitat. En el ple ordinari de gener s'ha aprovat el tercer conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat fins al 2027. En aquest cas, s’ha reservat una partida de 4.000 euros per sufragar el cost del contracte.

Al mateix temps, recentment s'ha donat llum verda també a un nou protocol annex al conveni que marca el sistema de gestió de la recollida de gats. «Es tracta d'un document que la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals ens requereix per tal que des del consistori puguem assumir aquest servei», especifica Carbó.

Campanya «porta a porta»

Paral·lelament, la Jonquera vol impulsar aquest 2024 una campanya de civisme relativa a la tinença d'animals domèstics als espais públics. La proposta, més enllà de conscienciar als propietaris dels gossos de la importància de mantenir net l'entorn urbà, buscarà promoure el benestar animal. «Si a una persona no li agraden les mascotes, si veu que fan les seves necessitats a la cantonada encara els agradaran menys. Per això, creiem que promovent que els amos vetllin perquè això no passi, guanyarem per partida doble: els animals estaran més ben considerats, i els carrers estaran més nets», subratlla la regidora de Sostenibilitat Ambiental i Civisme.

Malgrat que encara s'està acabant de perfilar, la campanya es vol plantejar com un «porta a porta». «Volem personalitzar-la al màxim, i dirigir-la, sobretot, als propietaris dels gossos. I també apostarem perquè sigui informativa i no sancionadora. Creiem que és important fer pedagogia primer», conclou Carbó.