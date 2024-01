La Vajol, un municipi de 93 habitants amb un pressupost de 124.000 euros, ha rebut una subvenció de 239.000 euros dels fons europeus Next Generation per a aquest 2024. Aquesta es destinarà a reduir la petjada de carboni del municipi.

L’ajuda correspon a tres línies d’actuació, una és la instal·lació de plaques fotovoltaiques i bateries d’emmagatzematge. La segona és la renovació de l’enllumenat del municipi, i la tercera té a veure amb la mobilitat sostenible.

«Tenim moltes ganes de poder encetar aquest projecte», afirma Joaquim Morillo, alcalde de la Vajol. Sobre l’energia fotovoltaica explica que «vam demanar tant les plaques com les bateries, perquè durant el dia és quan fem menys consum. Som un ajuntament petit que no tenim serveis com guarderia o escola i l’important, per a nosaltres, és fer servir l’energia per l’enllumenat públic durant la nit». En aquesta millora és on es destina la major part de la subvenció, ja que el cost ascendeix fins a 108.678 euros. La instal·lació fotovoltaica estarà situada en dos punts: el magatzem municipal i en els dipòsits d’aigua.

Des de l’Ajuntament, destaquen que l’altra inversió important és la renovació de l’enllumenat. Actualment, aquesta funciona amb vapor de sodi, un sistema que ja està obsolet i amb aquesta subvenció es podrà passar a una il·luminació LED. «Això suposarà un estalvi de prop del 70% i, a més, la generarem amb la instal·lació fotovoltaica», assegura Morillo. I afegeix que també es posarà un sistema intel·ligent perquè a certa hora, quan ja no hi ha gent pel carrer, disminueixi la intensitat i d’aquesta manera també es produeixi un estalvi. L’altra línia que se’ls ha concedit ha estat la de mobilitat sostenible i amb aquesta inclouran un cotxe elèctric com a vehicle municipal. «Per a nosaltres, és una ajuda molt important, perquè com a municipi de muntanya volem combatre el canvi climàtic», assegura l’alcalde i afegeix que «ens agrada poder fer-ho i a vegades es volen prendre mesures per cuidar el medi ambient, però no tens la capacitat per dur-ho a terme i ara sembla que nosaltres podrem».

Morillo explica que la Vajol té una població envellida i és un municipi dormitori, perquè no tenen activitat econòmica. «Però, arran de la covid, la gent va veure que estar al poble no era tan dolent i vam rebre peticions de persones que buscaven casa per traslladar-se». I afegeix que una de les coses que preguntaven era si hi havia fibra òptica, un cop s’ha pogut oferir aquest servei quatre famílies s’han instal·lat al municipi al llarg del 2023.

Tot i això, Morillo reconeix que hi ha mancances. «Nosaltres tenim metge un cop al mes, igual que infermera, però ningú es posa malalt el dia que ve al metge, encara que estigués aquí un cop a la setmana, llavors és inviable que sigui aquí cada dia, però un cop al mes potser és poc. Lluitem perquè vingui més sovint, però des del Departament de Salut no ho concedeixen, perquè per ràtio d’habitants no arribem. És una lluita constant que el dispensari continuï funcionant», assegura.