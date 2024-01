L'Audiència de Girona ha jutjat un home que es va empassar droga al cos durant un vis-a-vis a la presó de Figueres, on complia condemna, l'any 2017. L'home ha admès davant el tribunal de la secció tercera que el 23 de setembre del 2017 va empassar-se sis bossetes d'haixix i cocaïna, que van ser detectades en una radiografia que li van fer després davant les sospites que hagués ingerit tòxics. Una revisió mèdica va permetre comprovar que el processat s’havia introduït dins el cos petits embolcalls de fins a set centímetres que contenien diverses substàncies.

Després de fer-li expulsar els embolcalls, van ser enviats al laboratori central de química dels Mossos d’Esquadra, que van analitzar-los. Els resultats van mostrar que l’home s’havia introduït 50 grams d’haixix i 0,68 grams de cocaïna.

El processat ha admès que es va empassar els embolcalls, però ha dit que no se'n recorda gaire perquè en aquell moment tenia problemes de toxicomania i tenia un deute dins la presó que havia de saldar.

La fiscalia li demana 5 anys de presó perquè entén que el seu objectiu era vendre les substàncies, que tenien un valor de més de 400 euros al mercat negre. Per això el fa responsable d’un delicte de tràfic de substàncies estupefaents i li demana 5 anys de presó. A més, també vol que pagui una multa de 1.221 euros i els costos del procediment. Si no queda demostrat el seu arrelament, l’acusació pública proposa que se l’expulsi durant 10 anys. En canvi, la seva defensa indica que la quantitat que se li va trobar al cos de cocaïna era molt baixa i que no està demostrat que fos destinat al tràfic de drogues sinó que era per consum propi. Per això rebaixa la pena a 1 any i mig de presó.