Cinc gossos s'escapen d'una finca i ataquen una dona a Vilacolum

Una dona va patir l'atac de cinc gossos de caça a Vilacolum, concretament a la carretera que va fins a Sant Tomàs. Els fets es van produir el diumenge 21 de gener, entre les onze i dos quarts de dotze del matí. La víctima, veïna de la zona, passejava pel camí quan de sobte els animals, que no són considerats de raça perillosa, es van escapar d'una finca i van atacar-la a mossegades provocant-li ferides lleus per tot el cos, segons informen els Mossos d'Esquadra. Sortosament, diverses persones que passaven pel lloc dels fets van socórrer-la i van avisar al SEM, que va activar una ambulància.

La dona, que va haver de ser traslladada a l'Hospital de Figueres, ja ha estat donada d'alta i ha presentat denúncia a la comissaria dels Mossos de l'Escala. Actualment, s'estan duent a terme les investigacions oportunes per determinar com van anar els fets. En aquest sentit, agents de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos han inspeccionat la finca i han identificat els gossos agressors, que no han estat requisats i continuen en mans de l'amo, a qui s’ha advertit que els ha de tenir controlats.

Així mateix, durant la inspecció s'ha aixecat una acta perquè s'han detectat algunes irregularitats. Pròximament, està previst que el propietari declari al jutjat d'instrucció de Figueres.