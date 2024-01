Un incendi en un pis de Llançà ha acabat amb quatre persones ferides, intoxicades per fum.

El foc s'ha declarat cap a les nou del matí en un habitatge de l'avinguda d'Europa i han activat set dotacions. Alguns veïns s'han confinat i els Bombers, en arribar, s'han trobat que el foc estava desenvolupat i que hi havia molt fum perquè la porta del domicili estava oberta.

Per això, han rescatat amb l'autoescala una persona que estava confinada en una terrassa i també, en aquest cas amb la caputxa de rescat, a tres més que resideixen al pis afectat.

Finalment, quatre persones han resultat ferides per una intoxicació per inhalació de fum de caràcter lleu, segons el SEM, que ha activat una ambulància. Totes han estat traslladades al CAP de Llançà per assistir-les.

Els efectius han apagat les flames que han deixat el pis molt afectat. D'altra banda, els Bombers han revisat els sis habitatges de l'edifici i, un cop finalitzat, han tancat el pis sinistrat i l'han deixat a custòdia de la Policia Local de Llançà. El foc s'ha originat de forma accidental.

Cap a dos quarts de dotze han donat el servei per finalitzat, indiquen des del cos d'emergències.