L'Ajuntament de Pau haurà de retornar una subvenció concedida per Generalitat de Catalunya de 45.252 euros, inclosos els interessos. Un fet que, segons l'actual equip de govern (Som Gent de Pau-AM), ve provocat per "la mala gestió de l’anterior equip de govern" (Junts per Pau). "L’ajuda s’ha hagut de retornar a causa de com es va gestionar el projecte i l’ús que se’n va fer durant l’anterior legislatura, amb Junts per Pau al govern, tal com s’indica en l’escrit de revocació final", expliquen en un comunicat.

La subvenció havia de servir per sufragar els costos del projecte “Obres d’adequació del parc esportiu de Pau”, inclosa en la línia de subvencions per a la dinamització territorial dels anys 2018 i 2019. Des de l'actual equip de govern de Pau s'argumenta que l’escrit de revocació final considera que s’han observat "errors molt greus" entre els quals figuren "no construir una de les dues pistes de pàdel projectades, no pavimentar una superfície de 950 m² amb formigó o no contractar 2 llocs de treball indicats, alterant la puntuació, entre d’altres".

Així mateix, des de Som Gent de Pau-AM argumenten també s’ha observat que hi ha hagut diferències significatives entre el projecte i l'execució, "malgrat que les obres executades no tenen causes sobrevingudes". Alhora, diuen que s’han detectat deficiències tant en la inspecció tècnica de les obres com en la comprovació de la documentació "per a la correcta justificació del projecte de finançament".

L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Pau lamenta que "s’hagi realitzat una gestió tan deficient" i que aquests diners, "en comptes de poder-se utilitzar per pagar serveis i millores pel poble, s’hagin de fer servir per fer front a la irresponsabilitat en la gestió de diners públics fet per l’anterior equip de govern". En aquest sentit, asseguren ja han demanat explicacions a l’exalcalde, Pere Maluquer, i a Junts per Pau, actualment a l’oposició.