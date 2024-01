Una hípica de l’Empordà defensa la tasca de rescat d’animals abandonats que porta a terme des de fa anys. En tenen quaranta, i deu són rescatats, el darrer a acollir, una burra maltractada a Corbera de Llobregat que no va poder ser atesa en un santuari.

Davant els dubtes de l’entitat animalista Fundació per a l’Assessorament i l’Acció en Defensa dels Animals (FAADA) que l’hípica sigui un lloc idoni, els seus responsables asseguren que està en bon estat i en bones condicions.

El rescat de cavalls i burros, que enmig de la crisi estan sent abandonats, maltractats o deixats d’alimentar, és una realitat que combaten associacions i hípiques per tal de donar-los una segona oportunitat de vida. La burra Noguera es va convertir en un cas mediàtic quan un vídeo viral la va mostrar sent arrossegada per un home amb la seva camioneta a Corbera de Llobregat. Ara l’animal es recupera dels maltractaments. Segons expliquen des de l’hípica, la burra Noguera, que ara es diu Paquita i «viu amb en Benito, un altre burret, i altres ponis i és la més mimada i cuidada del món».

Des de l’hípica, la seva responsable explica que «no és la primera vegada que rescatem cavalls, tots ajudem en la mesura del possible. Quan vaig trucar per rescatar la burra, estava a punt d’anar a un santuari, però allà no tenien lloc».

En el moment que l’Ajuntament de Corbera va publicar que la burra aniria a una hípica de l’Empordà, la seva sorpresa va ser que «FAADA va denunciar públicament que la burra no havia anat al santuari previst per impediment de la Generalitat, acabant en una hípica de l’Empordà».

"No és la primera vegada que rescatem cavalls, tothom ajuda en la mesura del possible"

Declara que FAADA ha proporcionat informació confusa sobre la situació de la burra i que en cap cas se l’estava privant d’una manada i de les màximes atencions. Per altra part, assegura que «el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya no va autoritzar el trasllat, perquè totes les ramaderies tenim un nombre determinat d’animals, el santuari estava ple i nosaltres teníem espai, per això, vaig gestionar el trasllat de la burra amb un veterinari».

Des de l’hípica remarquen que ara la burra gaudeix de sortides a pasturar per la muntanya i rebutja les acusacions de privació de llibertat. El procés no ha estat senzill: «No és fàcil fer un rescat de cavalls. Vaig parlar amb l’Ajuntament i la Generalitat són moltes entitats involucrades». La burra es va convertir en un cas mediàtic i, segons l’hípica, «l’Ajuntament ens va alertar que volien evitar el trasllat i recuperar la burra».

Les hípiques que rescaten animals prefereixen ser prudents. Reconeixen que en algunes hípiques hi ha problemes de diners amb el menjar i hi ha cavalls que s’estan deixant de banda, però una part del sector ho fa bé i, en molts casos, exerceixen una tasca crucial en el rescat i cura d’animals. Subratllen que, tot i no ser un santuari, estan dedicats a ajudar els animals necessitats. «Tenim quaranta cavalls i deu són rescatats i els cuidem molt».

La decisió de no revelar la ubicació exacta de la burra es fonamenta en raons de seguretat, amb l’objectiu de protegir els animals i les instal·lacions. Des d’aquesta hípica fan una crida a fi d’unir esforços davant els casos de maltractaments a animals.

Accions de la Generalitat

La Generalitat reforçarà en els pròxims mesos el programa de controls anuals en explotacions de l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès i el Vallès Occidental, on hi ha un nombre elevat d’èquids. Per altra part, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, juntament amb la Fundació Miranda, han publicat un tríptic per a les explotacions d’èquids amb finalitats no comercials amb l’objectiu de donar instruccions als propietaris d’èquids per al registre i el benestar animal.