Jordi Masquef cobrarà 51.836,73 euros anuals bruts com a alcalde de Figueres. Un 6% menys que la seva predecessora en el càrrec, la republicana Agnès Lladó, que tenia un sou de 54.992 euros. Masquef i el segon tinent d'alcalde, Josep Maria Bernils, aquest amb 45.000 euros, seran els dos únics membres del consistori figuerenc que tindran dedicació exclusiva. En el cas de Bernils, però, en aquest sou s'hi afegiran les indemnitzacions per assistències als plens del Consell Comarcal. Resta per veure si, com ha fet en els últims quatre anys, Masquef manté algun càrrec a la Diputació de Girona o al Patronat de Turisme Girona - Costa Brava. Institucions on, com Bernils al Consell Comarcal, només podria cobrar per assistència als plens.

En el ple d'aquest dimecres a la tarda es va aprovar el cartipàs amb el repartiment d'àrees entre els 13 regidors del nou equip de govern, tots de la llista de Junts per Figueres, i les diferents retribucions als regidors amb dedicacions exclusives o parcials i les indemnitzacions per assistències a plens, comissions informatives, juntes de govern i juntes de portaveu. A banda de les dues dedicacions exclusives de Jordi Masquef i Josep Maria Bernils, el nou govern municipal de Figueres comptarà amb sis dedicacions parcials. Núria Bartrolich, Mariona Seguranyes i Manel Rodríguez cobraran 28.495 euros per una dedicació de 25 hores a la setmana (62,5% de la jornada). Pilar Sánchez, 24.000 euros per 22,5 hores a la setmana; i Pere Montserrat i Martina Prat, 22.796 euros. Finalment, la primera tinent d'alcalde i portaveu del grup municipal, Carme Martínez, la tercera tinent d'alcalde, Anna Morillas, i els regidors Albert Alemany, Gemma Gironella i Ramon Pastoret cobraran indemnitzacions per assistència. En aquests casos, si assisteixen a tots els plens i juntes que els hi pertoquin, el seu sou anual acabarà sent "semblant" al del seu company de govern que tenen dedicacions parcials. Les indemnitzacions per assistència són equiparables a les del darrer mandat amb l'excepció de la indemnització per Junta de Govern que s'incrementa. Indemnitzacions: Ple (307,80 euros), Comissió Informativa (205,20), Junta de Portaveus (250) i Junta de Govern (325). En total, sumant sous i indemnitzacions previstes, el cost total dels tretze regidors de l'equip de govern de Figueres és de 462.457, 53 euros, que són 27.014, 33 més que en l'anterior mandat quan, amb dos regidors menys (11), la despesa era de 435.443,20 euros. Un augment de despesa que ha estat compensat per la rebaixa de les quantitats destinades als grups municipals a través d'un nou mètode de calcular-los. Així, ara cada grup cobrarà 450 euros al mes i 175 més per cada regidor. Per a Junts, la suma total és de 38.500 euros l'any mentre que per VOX, CUP i PP de 12.900 euros. El total dels sis grups és de 76.500 euros que són 20.700 menys que en l'anterior mandat. Una xifra que, en bona part, compensa l'increment de 27.014, 33 euros de la despesa en sous i indemnitzacions de govern. Retribucions equip de govern Jordi Masquef 51.836 euros

Anna Morillas Indemnitzacions per assistència