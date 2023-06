«Tornaria a fer el pacte del 2019, però l’assetjament que he rebut els quatre anys ha estat un infern»

Aquest dissabte, Agnès Lladó deixarà de ser l’alcaldessa de Figueres. Però no pas veïna de la Figueres que la va veure néixer fa quaranta-quatre anys tot i el que es vagi explicant «en una ciutat on es parla molt i s’escolta poc». Després d’una campanya electoral en la qual «s’han dit molt poques veritats», Lladó es mostra escèptica sobre el compliment de moltes de les promeses de la candidatura de Jordi Masquef (compromís amb l’escola Carme Guasch, tercer pavelló, amfiteatre...). I marxa convençuda que s’ha valorat de manera «injusta» la feina feta des de l’Ajuntament en els últims quatre anys. La tasca d’un govern quadripartit fruit d’un pacte que «tornaria a fer», però que creu que ha generat molt «ressentiment» i que ella mateixa assegura haver pagat car en l’àmbit emocional: «Si jo analitzo aquests quatre anys a títol personal, l’assetjament que he rebut a xarxes ha estat un infern».

Tristesa, frustració, ràbia... Quina sensació és la dominant?

Decepció.

Decepció amb vostè mateixa, amb la gent o amb la ciutat?

Decepció perquè han estat quatre anys de molta feina i crec que ha pesat més el ressentiment que la valoració de la feina feta.

Creu que se l’ha valorat de manera injusta?

Sí.

M’ho pot argumentar?

Crec que no s’ha posat a sobre la taula tota la feina feta. Ara, quan em trobo la gent pel carrer, la frase que em diuen és «això no hauria d’haver anat així» o «heu treballat molt». Crec que és injust? Crec que, molts cops, la política és injusta. Molts cops no es valora el que s’ha de valorar... Però, escolta, al final és cert que la gent ha parlat i ja està. Sí que és cert que ha parlat en diferents direccions.

Després parlem d’aquestes «diferents direccions». Però diu que al carrer es troba gent que li comenta que «heu treballat molt». Però de crítiques tampoc n’hi han faltat... En l’àmbit personal, com ha viscut aquests quatre anys?

Quan tu fas una campanya d’odi, el que generes és odi. En aquesta ciutat, l’any 2019 hi va haver una sessió d’investidura en la qual només s’olorava odi. I això és el que hem tingut durant aquests quatre anys. I el fet de ser dona encara ho ha fet més gran. Durant aquests quatre anys, he hagut d’interposar tres denúncies per amenaces. He hagut d’aguantar insults i assetjaments de tota mena a les xarxes socials. Encara avui en rebo. El que més lamento és que es normalitzi i el que em decep és que, ni tan sols, els companys de consistori hagin tingut la capacitat de condemnar-ho durant els quatre anys i s’hagi acabat fent en el marc d’una campanya electoral perquè toca i queda bé. Si jo analitzo aquests quatre anys a títol personal, l’assetjament a xarxes ha estat un infern.

Parla de «campanya d’odi». Entén que no han estat trols que anaven per lliure. Creu que ha estat una campanya dirigida?

Jo crec que el trols van molt bé per llançar les culpes.

Tornem als resultats electorals i les «diferents direccions» en què diu que ha parlat la gent de Figueres. Quines són?

Dues de molt clares. Una, evidentment, hi ha una candidatura que ha tret un resultat excel·lent. Tretze regidors són el resultat en regidors més gran de la història, representa 6.400 votants. Però també tenim un 53 i escaig per cent de gent que també ha parlat molt clar dient que es quedava a casa. Aquestes són les dues direccions que s’han d’analitzar.

Moltes anàlisis dels resultats parlen que aquests venen del que va passar el 2019. Del pacte quadripartit que va permetre el seu govern. Hi està d’acord?

Probablement. Per això crec que el ressentiment va passar per sobre de la feina feta.

Parla de ressentiment i d’abstenció. Mirant cap endins no hi ha espai per a l’autocrítica?

Sempre hi ha coses que es poden fer millor i sempre hi ha d’haver autocrítica. Jo crec que no hem tingut ni la capacitat, ni el temps, sobretot el temps, perquè la gent veiés que realment hi havia un canvi i que aquest canvi era important. Quatre anys no poden canviar, la deriva de la ciutat en els últims vint anys. Crec que això ho pot entendre tothom. Ara sí que s’han posat les bases perquè aquesta ciutat pugui marcar un camí i una estratègia clara de com afrontar els pròxims vint anys. I això la gent no ha entès.

(...)

Ara hi haurà una majoria absolutíssima amb totes les eines per poder fer efectives totes les promeses que hi ha hagut durant la campanya electoral. I jo, com a figuerenca, me n’alegro que la ciutat vagi endavant i li passi totes aquestes coses bones que han promès que passaran.

Noto una mica d’escepticisme amb les promeses electoral de Junts per Figueres?

És que crec que en la campanya electoral de Figueres s’han dit molt poques veritats. Si una cosa no podem fer amb els votants, és enganyar-los i, al final, aquest ajuntament té la capacitat que té. Hi ha dotze milions d’euros de fons Next Generation que s’han de procurar que no es perdin, van condicionats a uns terminis molt clars; hi ha una escola Carme Guasch que s’ha de construir tant sí com no perquè hi ha els diners i hi ha l’espai; hi ha un pla de xoc dels equipaments esportius o hi ha el treball de fer un nou contracte de gestió de residus per fer front a les normatives que arriben d’Europa. Hi ha molta feina feta que no es pot perdre.

Com a figuerenca, me n’alegro que la ciutat vagi endavant i li passi totes aquestes coses bones que han promès que passaran.

Concretem. Creu que l’escola Carme Guasch es farà?

Desitjo que es faci.

I el tercer pavelló?

No es farà.

L’amfiteatre a l’antiga plaça de braus?

No crec que es faci.

En canvi, sí que deu creure que es faran totes les inversions pactades amb el ministeri sobre el tema ferroviari i el trasllat de l’estació.

Crec que el tema ferroviari es portarà a terme, perquè tindrem l’eina necessària perquè així sigui que és el POUM que en les properes setmanes quedarà definitivament aprovat per la Generalitat.

Espero que l’augment de la plantilla de la Guàrdia Urbana segueixi fins a arribar a les ràtios necessàries i, sobretot, espero que es treballi per tenir una ciutat molt més cohesionada de la que tenim

Fem la pregunta en positiu, quina de les promeses de Junts per Figueres en campanya creu que es complirà?

No ho sé. Vull veure com s’organitzen. Espero que l’augment de la plantilla de la Guàrdia Urbana segueixi fins a arribar a les ràtios necessàries i, sobretot, espero que es treballi per tenir una ciutat molt més cohesionada de la que tenim i que es pensi en tothom. Figueres és una ciutat que ha canviat molt en els últims vint anys. I ha d’assumir que ha canviat molt. I el gran canvi que té és social. Ha de fer front a les incerteses que generen aquest canvi social i ha de fer font a les angoixes que molta gent té perquè considera que abans vivia millor que ara.

Com creu que estarà la ciutat d’aquí a quatre anys?

No ho sé. No ho sé, perquè el 2019 jo em pensava que podia fer moltes coses i, al cap de sis mesos, em va arribar una pandèmia que em va capgirar tot el mandat. No sé què passarà aquests quatre anys perquè, desgraciadament, crec que estem en els inicis d’una crisi social i econòmica important a escala mundial. Això ho complicarà tot i caldran molts consensos.

Reculem al 2019. Tornaria a fer el mateix pacte?

Sí. Tornaria a fer aquell pacte. Perquè les circumstàncies que es van donar eren per fer aquell pacte. Jo no vaig tenir cap més oferta. Si, a mi, algú m’hagués assegut en una taula amb una oferta clara, potser les coses haurien anat diferent.

Fins i tot fent govern amb Jordi Masquef?

No ho sé, no ho vaig valorar, no m’ho va oferir. Al final, a Esquerra Republicana qui decideix els pactes són les assemblees locals i jo, el 2019, no vaig poder presentar a l’assemblea cap proposta de pacte del senyor Masquef.

Tornaria a fer aquell pacte. Perquè les circumstàncies que es van donar eren per fer aquell pacte. Jo no vaig tenir cap més oferta. Si, a mi, algú m’hagués assegut en una taula amb una oferta clara, potser les coses haurien anat diferent.

Tornem al 2023, Miquel Pueyo (Lleida) o Mireia Ingla (Sant Cugat) són exemples d’alcaldes republicans que han dimitit després d’un mal resultat electoral. Agnès Lladó no s’ho ha plantejat?

Estic en un període de reflexió. Crec que la precipitació mai és bona per prendre decisions en cap cas. Ni en política, ni la vida. Però sí que m’agradaria dir que no tinc cap pressió en aquest sentit per part de ningú i el que faré serà el millor per a la ciutat i per al projecte que represento.

Aquests dies és fàcil trobar gent que assegura saber de bona font que Agnès Lladó marxa a viure fora de Figueres i deixa la política.

Aquesta ciutat és una ciutat que parla molt i escolta poc.

Agnès Lladó continuarà sent veïna de Figueres?

Veïna de Figueres sempre. Soc veïna de Figueres des del 3 de gener de 1979 i ho continuaré sent perquè és un honor i un orgull ser veïna de Figueres, haver-ne estat l’alcaldessa durant quatre anys i poder continuar treballant per aquesta ciutat.

I continuarà sent regidora de l’Ajuntament de Figueres?

Veurem.