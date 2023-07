Durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023 un grup de treball format pel Centre de Formació Professional Català, en col·laboració amb el Museu del Joguet i La Bressola, va dur a terme la iniciativa Joguets i gènere: un projecte de cocreació d’una exposició itinerant per a l’espai català transfronterer.

La jornada final es va celebrar el divendres 30 de juny a l’auditori del Museu de l’Empordà amb la presència d’Olatz de Bilbao, directora pedagògica de La Bressola, escoles associatives de la Catalunya Nord; Alfons Quera, director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà; Mariona Seguranyes, regidora de Cultura i de Turisme Cultural; i Eva Pascual, conservadora del Museu del Joguet de Catalunya, que exposà: «S’ha aconseguit tenir una exposició creada per la mainada i per a la mainada i s’espera que tingui un llarg recorregut».

Aquest projecte ha finalitzat amb l’exposició JUGA-HI!. Una reflexió dels mainatges sobre joguets i gènere que s’ha fet amb la variant rossellonesa del català i ha estat comissariada per l’alumnat d’entre 8 i 12 anys de la Bressola, el seu professorat, el Museu del Joguet i especialistes en gènere. Olatz de Bilbao va dir que «els infants s’havien sentit molt seva l’exposició i la van explicar als més petits i a les famílies per ajudar-los a entendre-la».

El procés creatiu va comptar amb dues fases: la primera va servir per formar-se, reflexionar conjuntament i decidir els continguts que es volien exposar i quines il·lustracions volien. A la segona es van acabar de validar els continguts i les il·lustracions fetes per Robert Garcia i es va fer el disseny, els textos, la producció de l’exposició i el dossier pedagògic.

Aquesta exposició s’articula en tres àmbits. Comença amb Un camí de color que posa llum a com els estereotips de gènere i els joguets influeixen en com s’aprèn a comportar-se. Pascual va explicar que «els infants ens deien que ja entenien que no hi ha joguines per nens i joguines per nenes, però que les botigues encara separaven passadissos segons els colors blau i rosa, i així ho vam plasmar». El segon àmbit és Què aprenc si jugo a...? que cerca reflexionar sobre els rols de gènere que es desenvolupen segons allò amb què juga la canalla. I acaba amb Un planeta de colors que «s’hi proposen idees per un futur lliure d’estereotips de gènere i sense limitacions».

Ara es preveu que aquesta exposició sigui itinerant. Ja ha començat a moure’s per les escoles de la Catalunya Nord, i s’espera que arribi a tots els centres educatius de l’àmbit cultural català. A més, serà presentada el dia 5 de juliol a l’Escola d’Estiu de l’Alt Empordà.