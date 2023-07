Amb el curs escolar ja acabat, els docents tornen a les aules, però per continuar formant-se. El Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà organitza la sisena Escola d’Estiu. Mireia Bellapart, presidenta d’aquesta entitat, explica que «és un orgull tornar-nos a trobar i començar el curs que ve amb nous aprenentatge i noves aportacions».

Un any més, es seguirà «l’itinerari ja conegut» en què el primer dia es farà l’acte de benvinguda, el segon els tallers i el tercer una ruta i l’acte de cloenda.

En aquesta edició hi té un pes important l’adquisició de la lectoescriptura, ja que com diu Bellapart «és una de les bases de l’aprenentatge i es vol obrir el debat perquè aquest sigui real i significatiu». Per això, la xerrada inaugural del dia 5 de juliol, que porta per títol L’aprenentatge natural de la lectura i escriptura: una forma de donar sentit a la institució escolar, tractarà aquest tema. Anirà a càrrec de Rosa Gibert , mestra compromesa amb l’equitat i la justícia social, membre del grup de Mestres del Ripollès FMRPC, de Conspiración Educativa Segovia i MRP Concejo Educativo. A més, «volíem tornar a ocupar espais d’alt valor pedagògic, com vam fer l’any passat al Museu de l’Empordà. Volíem fer-ho al Museu del Joguet, però està en obres», afirma la presidenta de l’entitat. Tot i això, al SEAE es farà una xerrada d’una mostra del Museu i dels seus projectes.

Tres tallers simultanis

L’endemà és el torn dels tallers. Un dels quals és Microespais a l’aula sota una mirada globalitzada, a càrrec de Jenny Silvente, que «es centra en l’enriquiment i l’aprofitament dels espais, els microambients i els ambients d’aprenentatge», exposen des del Moviment de Renovació Pedagògica.

Neus Real conduirà el taller Què, qui, com on...? Llibres infantils i juvenils i formació lectora tot buscant «l’enriquiment de la lectura des de les biblioteques, conèixer la millor manera per a seleccionar llibres, com aprofitar-los, etc.», explica la presidenta del MRP de l’Alt Empordà. El tercer taller anirà a càrrec d’A Bao A Qu i porta per títol Mirar i retratar l’entorn a l’escola i l’institut, que vol aprofundir en el món de l’audiovisual a les aules.

El divendres 7 de juliol es farà la xerrada de cloenda Psicobiologia de l’aprenentatge: aportacions pedagògiques de Marta Portero, doctora en Neurociències i investigadora, docent de la UAB, la UDG i la UOC i formadora del Departament d’Educació. Segons l’organizació «ajudarà a entendre com treballa el cervell per poder adequar els recursos a l’aula». A més, per tal d’aconseguir una major integració al territori, els docents participaran a la ruta Entramuntanades de l’Associació de Guies de Figueres.

Bellapart afirma que «moltes vegades tenim concepcions pedagògiques i cal contrastar-les, entendre-les en la situació d’aula, fer-se preguntes ara que els alumnes estan canviant cognitivament o afrontar el vessant de la lectoescriptura. Sempre busques respostes amb un professional o una xerrada i, el que és més important, compartir-ho amb altres mestres que estan com tu dia a dia a l’aula».