L’Arxiu Municipal de Roses compta amb imatges inèdites de la construcció de Santa Margarida després de rebre fa uns mesos una donació.

Durant el mes de juliol, a través del servei digital "El Document del Mes", dona a conèixer tres fotografies que permeten conèixer el procés de construcció de la urbanització de canals navegables.

Les imatges que han estat seleccionades pertanyen a la col·lecció Joan Torres Ponsí. Va ser l'encarregat de les obres, i mostren una panoràmica aèria de 1966 i dues fotografies relacionades amb el món del treball del mateix any.

El passat 13 de febrer, les senyores Rosa, Maria i Núria Torres Berta, varen formalitzar la donació a l’Arxiu de la documentació professional del seu pare, Joan Torres Ponsí (Roses, 1929-2015), que havia sigut l’encarregat de les obres d’urbanització de Santa Margarida.

Quina plànols i 62 fotografies

El fons està format per 15 plànols fets servir a peu d'obra; un plànol antic de la zona de 1844; un llibre diari de les despeses de les obres entre el setembre de 1965 i el novembre de 1973; i una col·lecció de 62 fotografies que permeten documentar les obres d’urbanització, 20 de les quals corresponen a la visita que el dictador Francisco Franco va realitzar a la finca que un acòlit seu li havia regalat a Santa Margarida.

L’Arxiu Municipal ha triat per mostrar a través del seu servei digital, tres imatges il·lustratives del procés de construcció de la urbanització: una aèria que permet veure l’estat de la zona l’any 1966, una que mostra un grup de treballadors durant les obres, i una tercera que mostra un fragment de dos picapedrers, un dels quals menor, ambdues datades també de l’any 1966.

Les imatges de la col·lecció del senyor Joan Torres Ponsí cobreixen un important buit, ja que, tot i l’evident impacte urbanístic, social i econòmic que va suposar la construcció de Santa Margarida per a Roses, l’Arxiu Municipal gairebé no disposava fins ara d’imatges que documentessin aquest procés d’urbanització.

El fons permet doncs visualitzar com es va desenvolupar l'obra, per quin sector es va començar, com era el medi físic preexistent, amb quina maquinària es va comptar, quins treballadors hi varen participar i, fins i tot, permet documentar la presència de treball infantil.