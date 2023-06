Des d’abans de la investidura, els tres grups municipals que formen el govern de Roses (PSC, Junts i GdR) van tancar un acord de mandat que estableix amb molta claredat els drets i els deures de cada formació. Signat el 15 de juny a l’hotel Marina pels seus tres caps de llista, l’acord especifica el repartiment del cartipàs municipal i el repartiment dels càrrecs entre els socis de govern. Així, Josep Maria Martínez (PSC) ocuparà l’alcaldia els tres primers anys de la legislatura amb Fèlix Llorens (GdR) i Sílvia Ripoll (Junts) com a primer i segona tinent d’alcalde, respectivament. Ripoll assumirà l’alcaldia el quart any i els socialistes ocuparan el segon lloc de l’escalafó municipal.

Durant el mandat, qualsevol de les tres forces polítiques signants podrà demanar desplaçar alguna de les delegacions assignades a un dels seus regidors/es cap a un altre regidor/a de la mateixa formació "en cas que la bona organització de l’agenda de treball ho requereixi". S’especifica, però, que "qualsevol altra modificació de la distribució d’àrees requerirà el comú acord entre les tres forces signants".

Per evitar discrepàncies en la manera de donar a conèixer l’actuació de les diferents àrees –un fet que havia generat friccions en l’anterior mandat–, el pacte especifica concretament que "els tres grups es comprometen a fer un protocol de comunicació oficial".

Tanmateix, sis regidors tindran plena dedicació a l’Ajuntament si el plenari ho aprova. Es tracta de Josep Maria Martínez (PSC), Olga Simarro (PSC), Ester Navas (PSC), Sílvia Ripoll (JxR), Lluís Espada (JxR) i Fèlix Llorens (GDPR). La resta de membres del govern tindran dedicació parcial o bé seran retribuïts mitjançant indemnitzacions per assistències. Les dedicacions podran ser modificades durant el mandat. També han acordat que Junts i PSC designin les dues places de personal eventual disponibles, una per a cada formació.

Les presidències delegades a les empreses municipals seran per a Lluís Espada (Rosersa), Miguel Muñoz (Piscina), Fèlix Llorens (Port Esportiu).

Ateses les diferents tendències polítiques dels grups, evidents en el cas dels socialistes i Junts, els nous socis han volgut deixar oberta la porta a votar de manera diferent si el tema no afecta el dia a dia del municipi. Per això deixen clar que "l’acord de govern se circumscriu a l’àmbit local i a la seva acció municipal i no es veurà influït per les diferències d’opinió en qüestions supramunicipals evitant que afectin la vida municipal amb llibertat de vot per portar/votar a Ple les mocions que no facin referència a temes de l’acció de govern".

Com ja van avançar en el moment de la signatura de l’acord, la redacció del nou POUM serà un dels aspectes prioritaris del mandat i, per aquest motiu, es crea una "Comissió de seguiment urbanístic amb caràcter decisori i executiu on es marquin els projectes de poble" amb els tres caps de llista".

Cartipàs Distribució de les àrees municipals

Josep Ma. Martínez (PSC): Urbanisme i Planejament

Olga Simarro (PSC): Seguretat Ciutadana

Ester Navas (PSC): Joventu, Gent Gran i Govern Obert

Miguel Muñoz (PSC): Esports

Sílvia Ripoll (JxR): Cultura, Festes i Patrimoni Històric

Lluís Espada (JxR): Infraestructures, Serveis Públics, Mobilitat i Medi Ambient.

Joana Pérez (JxR): Economia i Hisenda

Fèlix Llorens (GDPR): Promoció Econòmica i Turisme i Activitats

Yanna Arjona (GDPR): Serveis Socials, Ensenyament i Sanitat.