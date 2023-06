El Centre Escolar Empordà de Roses ha tancat el curs escolar amb una iniciativa solidària que ha augmentat la seva consciència sobre la situació dels refugiats. Els estudiants de segon d’ESO han presentat el seu treball final del projecte SociArt, desenvolupat durant els últims mesos, que ha culminat amb el llançament d’un disc en format pendrive per recaptar fons i ajudar els refugiats ucraïnesos.

El disc, que s’està venent des de fa algunes setmanes, té un preu de 10 euros, i tots els beneficis obtinguts seran destinats a l’Associació Amb les teves mans, amb la qual l’escola ha establert una col·laboració per dur a terme aquesta acció solidària. Aquesta associació ha dirigit als alumnes una xerrada en la qual han explicat la situació dels refugiats i els projectes en què treballen.

Professors i alumnes s’han abocat en l’obra musical que és fruit d’una intensa gravació al teatre de Roses i es mostren entusiasmats davant el resultat. Una de les cançons destacades és Mare meva, una versió de Mamma Mia amb lletres escrites pels mateixos alumnes. Els temes del disc han estat creats pels mateixos alumnes, però també s’ha comptat amb la col·laboració de músics professionals i altres artistes que s’han ofert de forma altruista per donar suport a aquesta iniciativa. Així, el disc combina interpretacions dels alumnes amb artistes com Ernest Prana, Marina Pratcorona, Madamme Mustash, Ariadna Vieyra i altres col·laboradors com Marta Vinyes, Tobies Stein, Evelyn Ortega, Nuria Vergeli i Leroy Morante. El treball també inclou dos poemes musicats de Quim Ponsa.

El coordinador del projecte SociArt, Víctor López, ha expressat la seva satisfacció pel nivell de compromís social i artístic demostrat pels estudiants de segon d’ESO. A més, ha destacat que aquesta iniciativa no només busca recaptar fons, sinó també promoure la solidaritat i la consciència col·lectiva envers la problemàtica dels refugiats, una qüestió de gran rellevància en l’actualitat.

Una altra de les singularitats del projecte és l’alumna del centre Evelyn Ortega Castell ha guanyat el concurs per a la caràtula del disc, la qual ha estat triada entre tots els alumnes. Els i les alumnes coincideixen que ha estat un projecte molt enriquidor. En Guillem Castro, de tretze anys i alumne de 2n d’ESO projecte, explica com ha viscut aquesta experiència: "ens vam endinsar la situació que viuen els refugiats, vam aprendre vocabulari i després ja vam iniciar el procés de composició de cançons. Vam haver de buscar temes que ja existien i li vam canviar la lletra". Després des del centre es va contactar amb diferents artistes que havien compost alguna cançó prèviament relacionada amb les persones refugiades i que són les que han participat en el projecte musical.

L’acte de presentació del CD al Centre Escolar Empordà va comptar amb l’assistència d’exalumnes i altres col·laboradors del disc, i va rebre una gran acollida. També van estar presents els alumnes de quart, cinquè, sisè i primer d’ESO, creant un ambient de comunitat educativa implicada en aquesta iniciativa, destaca el professor Víctor López. Des de l’escola s’encoratja la comunitat a adquirir els pendrives i gaudir de les cançons interpretades pels estudiants. Recentment, els estudiants han fet activitats fora del centre i han tingut l’oportunitat d’explicar el projecte fora de la comunitat educativa.