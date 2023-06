Un any més, els colors de l'arc de Sant Martí han lluït per carrers, places i balcons dels diferents municipis de l'Alt Empordà i del món. Avui, 28 de juny, és el Dia Internacional de l'Alliberament Sexual i de Gènere, un dia de reivindicació i commemoració dels aldarulls d'Stonewall del 1969, a Nova York, en què la població LGBTI va sortir al carrer per lluitar contra la discriminació els abusos patits la matinada anterior en una batuda policial en un bar del barri Greenwich Village.

Aquests fets s'han recordat avui a la plaça Josep Pla de Figueres on s'han celebrat els actes d'aquesta Diada. Primer s'ha fet un taller de cartells i pancartes i, posteriorment, s'ha llegit un manifest. Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà en funcions, ha exposat que «encara avui l'orientació sexual i la identitat de gènere condicionen la vida de les persones en una societat binària i heteronormativa que sovint exclou la diversitat sexual i de gènere i vulnera els drets de les persones LGBTI+». Martínez també ha dit que «en dies com avui reivindiquem el dret de les persones a ser com vulguin ser i a poder viure la seva identitat amb plenitud, en totes les etapes de la vida». Jordi Masquef, alcalde de Figueres, també ha pres la paraula i ha manifestat que «els drets adquirits són fruit de molts anys de lluita i que s'han de defensar dia rere dia i des de tots els àmbits». Una defensa que ha afirmat que s'ha de fer «a partir del desplegament de les lleis d'igualtat, de polítiques públiques que garanteixin l'accés de totes les persones als recursos i serveis i fer-ho a tot el territori».

Tot seguit, Jessica Arias, presidenta de l'Associació LGBTI+ Alt Empordà, ha llegit el discurs de l'entitat: «Avui fa un any de l'inici de l'estiu que va estar marcat per les agressions LGTBfòbiques a l'Alt Empordà. Tres agressions que van sortir a la llum, van ser denunciades i per això en tenim constància. Tres agressions que van ser la punta de l'iceberg de moltes altres que segurament encara estan amagades». Amb una plaça amb desenes de persones i diverses autoritats locals i comarcals, Arias ha deixat un missatge dient que «volem treballar per visibilitzar el col•lectiu, no quedar-nos a casa, sortir al carrer, a les places, a la platja i la muntanya, per sortir essent qui som i com som. Lliures de vestir-nos com ens dona la gana i lliures de desvestir-nos amb qui ens dona al gana».

Aquest acte ha acabat amb una fotografia de grup i el concert de Johnny Pearl.