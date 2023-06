Figueres s’engalanarà entre els dies 28 de juny i 2 de juliol per celebrar les revetlles de Sant Pere.

Els primers actes estaran centrats per la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTIQ+ amb el taller de pancartes i la posterior concentració i lectura del manifest a la plaça Josep Pla. El mateix dia també hi haurà concert i ball amb les orquestres Montecarlo i Mitjanit. I la nit acabarà amb l’actuació dels Serial Killerz. Aquests tres concerts estrenaran l’escenari de les Revetlles a la plaça Catalunya.

El dijous començarà amb una ballada de sardanes, seguit de la missa solemne del patró de Figueres a l’església de Sant Pere. En acabat s’hi farà el repic manual de campanes a càrrec de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya i l’Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional. En aquest mateix espai, però a la tarda, es durà a terme el quart concert d’orgue d’aquesta diada a càrrec de Berenguer Montserrat, guanyador del Concurs Nacional d’Orgue 2021. Quan el sol s’amagui l’actuació Hola Rafaella farà reviure la cantant italiana a Figueres a l’escenari de les Revetlles.

L’endemà la Big Band de l’Alt Empordà i The Covers Band actuaran a la plaça Catalunya. El concert del Combo del Casino que estava anunciat en el programa queda ajornat segons ha fet saber el Casino Menestral Figuerenc a través de les seves xarxes socials aquest mateix dimarts 27 de juny.

El dissabte, els esbarts es reuniran a la plaça Josep Pla i a l’escenari d’aquestes festes hi actuaran els Somboits i els Balhits. Per acabar la nit, hi haurà una sessió d’Animal Show.

El dia 2 serà el darrer d’aquesta festivitat figuerenca i hi haurà un espectacle infantil i Diada Castellera amb la Colla Castellera de Figueres, els Tirallongues de Manresa, els Esperxats de l'Estany i els Xerrics d'Olot.