La localitat d’Agullana es va convertir la setmana passada en l’amfitriona d’un intercanvi juvenil internacional centrat en el turisme regeneratiu. La iniciativa ha consistit en una formació en turisme regeneratiu adreçada a joves d’entre 18 i 29 anys i que ha estat liderat i executat per l’entitat Resilience Earth i Pegàs de Foc. L’estada va tenir lloc a la casa de colònies Santa Eugènia d’Agullana del 12 al 16 de juny, on es van aplegar joves provinents de diferents entitats de Catalunya, Itàlia i de Grècia.

En aquests dies, va tenir lloc diferents dinàmiques i tallers de coneixença i de formació al voltant de la temàtica del turisme regeneratiu, una proposta de viatge que té com a objectiu regenerar les comunitats locals, protegir el medi ambient i promoure el benestar tant dels visitants com dels residents. Enfrontant-se als danys ambientals i socioeconòmics causats pel turisme tradicional, aquesta nova forma de turisme busca prioritzar la sostenibilitat i la participació activa de les comunitats locals.

Els joves van visitar dimecres passat el Centre d’Interpretació (MUME) i el búnquer Can Palau d’Agullana acompanyats per guies de l’empresa Educart. Posteriorment, es va realitzar un debat amb entitats locals i de la comarca a la sala Lídia Noguer de l’edifici Asil Gomis. Es van poder conèixer iniciatives de turisme en l’àmbit comarcal d’entitats activistes com: Artivisme i Son la Mar de l’Escala. A escala local, els projectes que es van presentar van ser: la Ruta del Suro de la mà de Xandra Troyano i el projecte Matriu territorial que va explicar Míriam Lladós com a membre del projecte i representant de l’Ajuntament. L’endemà va tenir lloc una jornada a la casa de colònies Santa Eugènia, on es va compartir i conèixer alguns projectes rellevants en turisme sostenible del territori català. Gerard Costa va presentar Santuaris Naturals del Collsacabra de l’entitat Anigami; Noemi Morales, de l’entitat Alternativa Sostenible, els projecte de desenvolupament cultural i sostenible Som Turisme. També Òscar Vergés de l’entitat Consorci Salines Bassegoda va detallar els diversos projectes que estan desenvolupant des del Consorci per regular la sobre freqüentació dels espais fluvials, i per millorar la gestió del territori. Finalment, Olga Sabater, tècnica de turisme del Consell Comarcal, va presentar el Projecte PECT Valoració del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà.

Des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, s’ha intervingut com a entitat col·laboradora en la preparació i coordinació del projecte. «Els participants han pogut formar-se, debatre i posar en valor el llegat natural i cultural i així crear nous projectes turístics que ajudin a equilibrar i millorar el nostre entorn» assenyala la tècnica de Joventut compartida i referent en temes de Mobilitat Internacional del Consell Comarcal María José Navarro Oller.

El turisme regeneratiu ofereix diferents beneficis tant per al medi ambient com per a les comunitats locals i els visitants.

Amb aquest intercanvi juvenil fet a Agullana, s’ha posat de manifest la importància de construir un futur sostenible per al sector turístic. També mitjançant l’adopció de pràctiques responsables i innovadores, es pot crear experiències transformadores per a tothom.