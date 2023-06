Roses mostra fins al 23 de juny, al Safareig municipal de la Rambla Ginjolers la mostra Vibrart ERA, integrada per fotografies realitzades pels 251 alumnes que han participat en els tallers de coeducació emocional de l’entitat psicoeducativa Vibrart Project al llarg d’aquest curs.

Vibrart ofereix als joves una oportunitat única per explorar i aprofundir en la seva dimensió emocional i relacional a través de tallers de coeducació emocional i igualtat de gènere. Amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament personal i prevenir situacions de violència, els tallers utilitzen la dansa com a eina per a l’expressió corporal i l’aprenentatge experiencial.

Es tracta d’un projecte innovador que dona l’oportunitat als joves d’institut de desenvolupar les seves habilitats personals a través de la dansa i l’educació emocional. Aquesta iniciativa, batejada com a Vibrart, arriba a la seva segona edició i neix del treball de final de grau de psicologia de Laia Rosés, ballarina de professió. Amb el suport de l’Ajuntament de Roses i el Departament d’Ensenyament, aquest projecte ha estat implementat en els tres centres educatius de secundària del municipi. Hi han participat aquest curs els alumnes de 2n d’ESO de l’institut Illa de Rodes, de 2n d’ESO del Centre Escolar Empordà i de 4t d’ESO de l’institut Cap Norfeu.

Els tallers s’adapten a les necessitats dels centres educatius i s’han realitzat durant els segons i tercers trimestres del curs, en un període d’aproximadament de 5 a 6 mesos. Laia Rosés i el seu equip de professionals proposen dinàmiques i activitats que permeten als alumnes experimentar i viure les emocions en primera persona, fent-los participar activament en el procés de reflexió i aprenentatge. «Això permet que els joves assimilin millor els conceptes i les eines relacionades amb les relacions saludables, la gestió emocional i la igualtat de gènere».

Resultat final

Un aspecte destacat del projecte és la materialització dels aprenentatges en una obra artística. Com a treball final de projecte, els alumnes havien de representar amb el seu cos els conceptes i les eines treballades durant els tallers. Aquesta representació ha pres la forma d’una exposició de fotografies corporals, que actualment es pot visitar al rentador municipal de Roses. «L’exposició és una oportunitat perquè els joves es converteixin en agents de transformació social al seu poble i per a la sensibilització de la comunitat local sobre aquests temes», detalla Rosés.

Bona acollida

El projecte Vibrart ha rebut una acollida molt positiva per part dels centres educatius, el professorat i els mateixos alumnes.

Els professors participen activament en els tallers i valoren la importància d’un espai d’expressió emocional dins de l’entorn educatiu. Per la seva part, els joves agraeixen tenir un espai on aprofundir en tema.