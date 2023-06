Abans de les eleccions municipals del 28 de maig, Esquerra Republicana aspirava a incrementar la seva presència en els governs locals de la badia de Roses, reforçant també l’eix republicà des de Figueres cap a Castelló d’Empúries. Aquesta legítima ambició electoral s’ha vist truncada en els dos vèrtexs de la Badia, també en la capital de comarca. Esquerra ha pogut mantenir l’alcaldia i la seva presència principal en el govern de Castelló d’Empúries, on Anna Massot va agafar, dissabte, el relleu de Salvi Güell gràcies al pacte assolit amb el PSC i els Demòcrates. La seva investidura va ser relativament plàcida, amb crítiques sobretot provinents de SOM Castelló i Empuriabrava. La nova alcaldessa ha ressaltat especialment la seva voluntat de governar per a tothom: «Cada nucli és igualment important», va dir recitant tots els punts urbans. Massot vol aconseguir un municipi «més just, més igualitari i més sostenible».

Els socialistes són el pal de paller del govern de l'Escala, on Josep Bofill va revalidar la majoria absoluta que havia obtingut, quatre anys abans, Víctor Puga. Malgrat aquesta situació, Bofill ha ofert diàleg al conjunt de les forces polítiques: «Vindran decisions rellevants que transcendiran els quatre anys de mandat i, en aquestes decisions, hem de participar-hi tots i buscar els consensos amplis per assegurar que els resultats siguin beneficiosos per a l'àmplia majoria de la població». A Roses, el socialista Josep Maria Martínez ocupa ara la cadira que abans havien compartit Junts i ERC. Ell serà alcalde durant aquests tres primers anys, amb Fèlix Llorens (Gent de Roses) com a primer tinent d'alcalde. El darrer any serà alcaldessa Sílvia Ripoll (Junts). Tots tres han escenificat una bona entesa a l'hora de compartir el cartipàs amb la redacció del POUM com a gran objectiu d'un mandat que Martínez vol que faci realitat la fusió «de tres programes completament compatibles». Junts ha revalidat l'alcaldia en la persona d'Agustí Badosa amb set dels onze regidors del plenari de Sant Pere Pescador. «Continuarem treballant per millorar el poble i afrontar els reptes de sostenibilitat que se'ns plantegen», diu Badosa davant d'un mandat clau en molts aspectes.