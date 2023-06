El passat dijous 15 de juny es va dur a terme un taller nàutic amb alumnes i parelles lingüístiques de l'Oficina de Català de Roses. L'activitat es va realitzar en el marc del projecte elaborat entre el GEN (Grup d’Esports Nàutics de Roses) i l'Oficina de Català de Roses, amb la finalitat de promoure una sèrie d'activitats relacionades amb l'àmbit dels esports nàutics entre alumnes i parelles lingüístiques, que els permeti practicar la llengua en contextos no formals.

A causa de la tramuntana que bufava, aquest taller es va plantejar per treballar la part més pràctica de la navegació, però sense sortir a navegar. És a dir, després de parlar sobre els vents més habituals a casa nostra (la tramuntana, la marinada i el llevant), i de repassar el que cal tenir en compte abans de sortir a navegar, es va fer una explicació detallada de les diferents parts d’una embarcació (lèxic específic) i les persones participants al taller van ajudar a muntar i a preparar les barques de vela lleugera, els raqueros. Les que van voler també van participar en un exercici de simulació de surf de vela. Es va treballar el lèxic, les perífrasis verbals i les instruccions. Com que va ser impossible sortir a navegar, el taller va finalitzar aprenent a fer els principals nusos mariners, els més utilitzats en aquest àmbit (el topall, el vuit, el pla i l’as de guia), així com la manera de desfer-los amb rapidesa.

El taller va anar a càrrec de personal tècnic de l’equip del GEN Roses que, en tot moment, va estar atent a les necessitats lingüístiques dels participants. Familiaritzar els alumnes nouvinguts amb els espais de la població fa que se sentin més vinculats al lloc de residència. Aprendre llengua en contextos no formals aporta significativitat a l’aprenentatge i fa percebre la necessita d’aprendre-la per usar-la.