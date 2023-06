L’Associació Catalana per a una Pesca Responsable organitza, els dies 18 de juny i 8 de juliol, les «Jornades Científiques de Marcatge Electrònic de Taurons». Científics de la Xarxa Catalana de Marcatge i Seguiment de Fauna Aquàtica de la Universitat de Barcelona, de la Fundació del Zoo de Barcelona i del CSIC, en col·laboració amb pescadors de Llança, el Port de Selva, Cadaqués, Roses, Empuriabrava i l’Escala, pescaran i implantaran marques electròniques de seguiment a taurons.

Aquestes Jornades s’emmarquen en el programa de Data Collection i marcatge que va iniciar l’Associació Catalana per a una pesca responsable l’any passat.

Les marques electròniques possibiliten l’obtenció de dades sense la necessitat de tornar a capturar l’animal marcat. S’utilitzen per a monitorar els moviments d’animals marins. Registren, entre altres, dades de temperatura, lluminositat i profunditat. Es programen perquè s’alliberin en aproximadament un any. En alliberar-se, suren i ascendeixen a la superfície transmetent les dades registrades mitjançant el sistema satel·litari Argos. La posterior recuperació física de la marca anomenada POP UP permet accedir a tota la informació registrada pel fet que la transmissió satel·litària no cobreix la totalitat de dades adquirides. Conèixer l’abundància, el moviment i la supervivència de taurons, rajades, peixos i grans crustacis són paràmetres científics fonamentals per garantir la conservació de les espècies. La Catalan Tracking Network pretén resoldre aquesta limitació mitjançant dues metodologies col·laboratives; el seguiment d’espècies de fauna marina amb dispositius electrònics (telemetria acústica) i una acció participativa dels pescadors en un programa de marcatge i recaptura.

La pesca i el marcatge es fan seguint un protocol que garanteix el benestar animal i la màxima supervivència dels exemplars marcats i alliberats. Aquesta col·laboració facilita la tasca dels investigadors i enriqueix el sector de la pesca recreativa. Les jornades de marcatge converteixen aquesta classe de pesca en ciència ciutadana, permeten també l’intercanvi de coneixement i l’enfortiment de vincles entre el sector de la pesca recreativa i la comunitat científica.