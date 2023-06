Roses engega una campanya per difondre les qualitats del peix del municipi entre els consumidors i peixateries catalanes. El projecte, impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses i la Confraria de Roses en el marc dels projectes del Grup d’Acció Local Pesquer-GALP Costa Brava, es desenvoluparà al llarg de tot l'estiu amb dues accions. Per una banda, s'han editat 40.000 estovalles il·lustrades amb el lluç, el pop blanc, la canana vera, el sorell, la sèpia, el maire i el llobarro i, de l'altra, s'han fet etiquetes que permetran identificar i difondre el llobarro d’aqüicultura de Roses a les peixateries d'arreu de Catalunya.

Les estovalles són de paper i estan il·lustrades en ambdues cares. Una d’elles amb les il·lustracions fidedignes de les set espècies, acompanyades amb una breu descripció de les seves característiques principals, informació sobre si formen part d’algun projecte de pesca sostenible i la indicació de la temporada en la qual es poden trobar en les peixateries i a les cartes dels restaurants rosincs. A l’altra cara, es presenten les mateixes il·lustracions amb un traçat més infantil perquè els nens i nenes puguin pintar les espècies, raó per la qual, conjuntament amb les estovalles, es lliuraran pots de colors als comensals. Pel que fa a les etiquetes, tenen com a objectiu informar i promocionar l’espècie tant entre els punts de venda com entre els consumidors finals de tot Catalunya. El material es distribuirà gràcies a la col·laboració del personal de la Llotja, que inclourà etiquetes i fulletons en cada capsa de llobarro que comercialitzi. D’aquesta manera, en arribar al punt de venda, es podran col·locar les etiquetes en els mostradors de les peixateries al costat del llobarro de Roses per identificar-lo, així com distribuir entre la clientela els díptics on es detalla el procés de cria i la qualitat de producte que s’aconsegueix. El patró major de la Confraria de Roses, Antoni Abad, remarca la importància de difondre les qualitats de les espècies de la zona. " Cal, per exemple, donar a conèixer la qualitat del llobarro de les piscifactories de la badia i l’acurada criança que se’n fa per part de Pescadors de Roses, on es crien aproximadament unes 90 tones de peix en una extensió de gran amplitud que permet garantir el benestar dels animals", diu Abad. La gerent del GALP, Mireia Esteve, per la seva banda, afirma que el projecte és "fruit d’una simbiosi perfecta entre tots els agents implicats per a la valorització del producte autòcton de qualitat i el desenvolupament de l’economia local".