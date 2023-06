La Candidatura de Progrés de l’Escala viu un moment dolç amb l’allargament, per segon mandat consecutiu, d’una majoria absoluta que li permetrà governar amb tranquil·litat durant els pròxims quatre anys. D’ençà de la nit electoral, quan l’equip que lidera Josep Bofill, candidat a la reelecció com a alcalde, va conèixer els bons resultats sorgits de les urnes, la feina ha estat encaminada a crear un nou cartipàs que s’ajusti a les capacitats i disponibilitat que tenen els nou regidors de l’òrbita socialista, vuit dels quals repeteixen en el plenari. Només Clàudia de la Cruz, tercera de la candidatura, s’estrena en el càrrec.

A la seu electoral de la candidatura encara ressona del 42,71% dels sufragis favorables, és a dir, els 1.366 vots d’escalencs i escalenques que triplicaven de llargs els aconseguits pels republicans d’Esquerra, segona força més votada.

A diferència de l’exalcalde Víctor Puga, el qual dies abans del 28M estava plenament convençut que el seu successor mantindria la majoria absoluta, Josep Bofill reconeix que «érem més prudents, teníem clar que guanyaríem, acostant-nos a la majoria, però sense acabar d’arribar-hi». La realitat es va imposar i ara la feina està centrada a distribuir les àrees municipals entre els nous regidors que formaran part de nou govern. «Hi haurà canvis, però també mantindrem les coses que ja funcionen», diu Josep Bofill. Sense Marta Rodeja, que tenia a càrrec seu àrees estratègiques com són Hisenda, Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves Tecnologies, la mà dreta i primer tinent d’alcalde serà l’actual responsable de Patrimoni Històric i Cultural, Martí Guinart. Bofill també té clar que s’ha de revisar quines atribucions ha d’assumir a partir d’ara, ja que va mantenir les regidories d’Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Medi Ambient i de Règim Intern després del relleu protagonitzat amb Víctor Puga.

«Aquest és un mandat clau en molts aspectes i l’enfocarem, sobretot, a afrontar tots els aspectes relacionats amb la transició energètica i la implementació de sistemes de captació d’energies sostenibles. Durant aquest mandat que ara s’acaba, hem iniciat nombroses actuacions, com ara la col·locació de plaques solars en els edificis municipals, que hem de potenciar i reforçar. També ens hem d’ocupar bé del tema de l’aigua i de la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP)».

L’actual i futur alcalde també vol fer incís «en tenir el servei de neteja adequat i aconseguir un bon nivell de reciclatge, perquè en aquest camp anem força endarrerits respecte de com hauríem d’estar». La millora dels serveis públics o alleugerir algunes tramitacions, com ara la llicència d’obres amb una nova ordenança, estan damunt la taula del pròxim govern «més enllà de grans projectes i de tirar endavant els que ja tenim encarrilats, com ara l’obertura de l’estany de Poma».

Converses amb tots els grups abans de la investidura del dia 17

Més enllà de la candidatura socialista com a clara guanyadora de les passades eleccions municipals, els resultats del 28M també han deixat altres formacions amb un sabor de boca positiu. Aquest és el cas de Gent de l’Escala i Alternativa. Ambdues formacions han empatat a dos regidors amb ERC. Els republicans, en canvi, n’han perdut un respecte al 2019. La llista de GxL encapçalada per Xavier Ballesta s’ha quedat a només cinc vots d’atrapar a la d’Etna Estrems. La candidatura d’Eva Trias ha confirmat els pronòstics i ha obtingut un bon resultat amb una doble representació que es farà sentir en el plenari encara que formi part de l’oposició. Junts s’ha quedat on era, igual que En Comú Podem.

L’alcaldable socialista Josep Bofill va iniciar, la setmana passada, una ronda de converses amb els grups que han aconseguit representació en el plenari. «Encara que hàgim assolit majoria, l’Escala l’hem de continuar construint entre tots», afirma abans d’afegir que «mantindrem una política de mà estesa per a treballar amb consens en els grans temes de la vila que ens interessen a tots. L’objectiu ara és haver parlat amb tots abans de la investidura del 17 de juny». En el cas de Gent de l’Escala, formació propera a la CUP, la lluita contra el parc eòlic marí serà un dels seus cavalls de batalla. Eva Trias té previst fiscalitzar la despesa municipal i vol vigilar «la transparència en la gestió dels fons públics».

Govern i oposició, com ja va quedar clar en el debat central de campanya, lluitaran per una millora del transport públic urbà i interurbà, el parc d’habitatges residencials per a tot l’any i la transició energètica.