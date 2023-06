L’Associació Contra el Càncer a Figueres torna a sortir al carrer avui, Dia de la Col·lecta, al costat de pacients, persones voluntàries i tots els que han fet costat a l’organització des dels seus inicis, per a demanar la col·laboració de tota la societat per a impulsar la recerca en càncer i superar el 70% de supervivència. És per això que organitzen cinc taules a diversos punts de la ciutat: plaça de l’Ajuntament, carrer Joan Maragall, placeta baixa de la Rambla, el CAP Ernest Lluch i la Rambla Nova.

Per altra banda, la junta de Figueres de l’Associació Contra el Càncer va organitzar del 25 al 28 de maig el seu torneig de pàdel contra el Càncer Volea per la Vida. L’esdeveniment va tenir lloc al Club Tennis Figueres. De caràcter benèfic, els 1.920 euros recaptats en el torneig es destinaran a la recerca del càncer i al suport a pacients que pateixen aquesta malaltia i als seus familiars. Es tracta d’un torneig que consta de categories femenina, masculina, mixta i júnior. Abans de l’inici del mateix es comunica l’ordre de joc del primer partit. La final per a cadascuna de les categories es va celebrar el dia 28 de maig, amb el posterior lliurament de premis. Amb la inscripció, a banda de col·laborar en la lluita contra el càncer, tots els participants rebien una bossa i entraven en un sorteig.