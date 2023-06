El Departament de Territori ha posat en marxa aquesta setmana una nova línia d'autobús que enllaça directament el centre de Figueres amb el centre logístic Logis Empordà, ubicat al terme municipal del Far d'Empordà (Alt Empordà). El bus donarà servei a les persones que treballen a la zona, amb tres freqüències d'anada i tres de tornada adaptades als torns laborals, tant en dies laborables com en caps de setmana i festius. Concretament, l'autobús surt des de Figueres Estació a dos quarts de sis del matí, dos quarts d'una del migdia i dos quarts de deu de la nit; i des de Logis Empordà a un quart de set del matí, un quart de tres del migdia i un quart d'onze de la nit.

En les darreres setmanes, diverses empreses han iniciat l'activitat al centre logístic Logis Empordà. Algunes tenen un volum de mobilitat important de treballadors, un fet que ha provocat que els horaris de l'actual servei de bus Figueres-Vilamalla-polígons industrials siguin insuficients. Per això, la nova línia s'ha habilitat amb l'objectiu d'oferir una opció de transport sostenible i evitar l'ús de vehicles privats.

17.500 viatgers

Es preveu que aquest primer any de funcionament la nova línia de bus transporti uns 17.500 viatgers, amb previsió que la xifra augmenti a partir del 2024. L'empresa operadora del servei és Estarriol BUS SL.

El Logis Empordà és el gran centre per a la logística i la distribució del nord de Catalunya, de 73 hectàrees i amb una clara vocació transfronterera. Està gestionat per la societat Terminal Intermodal de l'Empordà, SL, que està participada per CIMALSA i el Port de Barcelona.