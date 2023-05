El projecte de ciència ciutadana de la Universitat de Barcelona amb el suport de la Surfrider Foundation, Surfing for Science, en el qual participa Alive Fundació amb la col·laboració del Club Nàutic L’Escala, ha estat distingit amb una de les mencions honorífiques del Premi de la Unió Europea a la Ciència Ciutadana.

Surfing for Science va començar fa més de tres anys i s’ha dut a terme en diversos punts del litoral català, entre ells Llançà i Roses. Enguany, el projecte s’ha iniciat a la costa del País Basc i, a Catalunya, L’Escala ha acollit un dels nous punts de mostreig.

Aquesta iniciativa té com a objectiu avaluar la contaminació per microplàstics a la zona litoral, determinar-ne l’origen, l’abundància i l’impacte que genera a l’entorn. Per dur-ho a terme compta amb la col·laboració de la ciutadania, i en el cas del punt de mostreig de l’Escala, impulsat per Alive Fundació, són els voluntaris del Club Nàutic L’Escala els encarregats de recollir les mostres quinzenalment.

Menció honorífica pel Surfing for Science

Amb els guardons, anunciats el dilluns 22 de maig, l’European Union Prize for Citizen Sciences del projecte IMPETUS de la UE, vol reforçar i donar suport a la ciència ciutadana dins de l’Espai Europeu de Recerca. L’objectiu és reconèixer les propostes més innovadores en l’avenç del coneixement social, cultural, ambiental, educatiu i polític, mitjançant l’empoderament de la societat civil.

En el Surfing for Science, el jurat dels premis en destaca “les conseqüències per als ecosistemes del planeta de la contaminació per microplàstics són una qüestió d’una importància immensa. Els entorns costaners contenen potencialment quantitats importants de microplàstics flotants, amb implicacions nocives per als ecosistemes marins” i el seu “treball amb persones sensibilitzades amb el medi marí: es recullen mostres de microplàstics de zones properes a la costa mitjançant una xarxa que es pot remolcar des de taules de surf de rem, caiacs, barques de rem i molt més. L’anàlisi d’aquestes mostres ajuda a obtenir dades vitals per entendre l’impacte d’aquest material antropogènic en una zona costanera poc estudiada”.

Primeres dades del Surfing for Science a L’Escala

Aquest mes de maig s’han obtingut els primers resultats de les mostres de microplàstics recollides a la costa de l’Escala, que es poden consultar a l’aplicació en línia: https://litter.shinyapps.io/surfingforscience2/

Les mostres analitzades fins ara es van recollir el 25 de febrer, l’11 i el 25 de març i el 9 d’abril. I, inicialment, la concentració de microplàstics trobada és menor a altres punts de mostreig.