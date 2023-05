Una setantena de persones han participat aquest diumenge al matí a Vilafant en una caminada reivindicativa en contra de la variant que hi ha projectada al municipi. Denuncien "indefensió" per una carretera que consideren "innecessària". El coordinador territorial de la Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poch, detalla que "la variant de Vilafant a Borrassà és desproporcionada perquè hi ha altres carreteres per anar als mateixos destins". La caminada ha permès veure les zones agrícoles que afectarà si el projecte s'acaba tirant endavant i l'afectació que tindrà pels camps d'oliveres i el bosc de ribera del riu Manol.

A les deu del matí d'aquest diumenge, els assistents a la caminada convocada per la plataforma 'Aturem la variant de Vilafant' s'han reunit a l'Ajuntament del municipi. Ho han fet per iniciar el recorregut en senyal de protesta, que ha durat unes dues hores i que ha servit per veure els terrenys que afectarà la construcció de la variant (amb el pont sobre el riu Manol inclòs) a la localitat. "Volíem que la gent s'adoni de l'impacte que tindria sobre el paisatge del poble", explica Anna Bartolomé, portaveu de la plataforma.

En concret, segons detalla Bartolomé, la nova construcció afectarà diverses explotacions agrícoles, a més de camps d'oliveres, el bosc de ribera del riu Manol i l'hàbitat de la llúdriga i diverses aus. "El vial té un impacte molt fort pel medi ambient i les explotacions de la zona on s'ha projectat", denuncia també el coordinador territorial de la Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poch.

En paral·lel, els assistents a la caminada consideren que Vilafant ja té prou carreteres. Segons recull el manifest que s'ha llegit al middia, en acabar la caminada, Vilafant "es troba enmig de les principals vies de comunicació del país (AP-7, TAV, N-260)". Poch ha insistit a dir que "la comarca ja està ben comunicada" i que la variant de Vilafant a Borrassà és "desproporcionada i innecessària perquè hi ha altres carreteres per anar als mateixos destins".

La variant de Vilafant

Actualment, a la zona on està projectada la variant hi ha la carretera GIP-5129, que uneix Vilafant amb Borrassà. La voluntat de la Diputació de Girona, amb el suport de l'actual equip de govern de Vilafant, és convertir el recorregut actualment sinuós en una línia recta. El projecte de la variant inclou també un pont sobre el riu Manol de 120 metres de llargada i uns 100 metres d'alçada.

Segons el coordinador territorial de la Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poch, la variant projectada és "desproporcionada" enfront d'un traçat actual "adequat pel territori perquè és una carretera veïnal i rural que serveix per anar a les finques". "Es pretén convertir-lo en una via ràpida, que no té cap sentit", afirma.

Per la seva banda, la portaveu de la plataforma 'Aturem la variant de Vilafant' considera que els prop de 3,6 MEUR que es destinaran a aquesta "obra faraònica" estan "mal invertits". "Es podrien destinar a renovar les vies actuals, en lloc de destruir el paisatge", denuncia.

Sense informe d'impacte ambiental

A més, els veïns i veïnes de Vilafant que han participat en l'acte de protesta denuncien des de fa temps que no s'ha fet cap informe d'impacte ambiental. L'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental de la Generalitat no considera que es tracti d'una variant i, per tant, no preveu fer-lo. Tanmateix, la plataforma denuncia que "és una via completament nova i no pas recondicionament de la carretera" i que caldria.

Amb tot, denuncien que "hi ha una indefensió molt gran del poble per evitar aquest projecte faraònic". Bartolomé afegeix que cal procurar que "si hi ha un canvi de govern, es posicioni a favor d'aturar aquesta variant que no és necessària i l'aturi". Actualment, la plataforma i l'explotació agrícola més afectada (Can Puig Massanet) estan a l'espera de la resolució del recurs d'alçada que van presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per aturar l'obra.

Cap de setmana contra la variant

La plataforma 'Aturem la variant de Vilafant' ha organitzat aquesta caminada en el marc de tot un cap de setmana en contra d'aquesta construcció. Dissabte es va fer una taula rodona amb l'investigador Antonio Turiel, la historiadora de l'Art Mariona Seguranyes i el catedràtic d'Enginyeria Ambiental a la Univeritat Politècnica de Catalunya José María Baldasano. Hi van assistir una seixantena de persones.