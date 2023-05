El compte enrere per a la reobertura de l’emblemàtic Hotel Alioli de Castelló d’Empúries és un fet. L’establiment turístic té la categoria de quatre estrelles de luxe i ha estat objecte d’una intensa rehabilitació, en el transcurs dels darrers mesos. La venda de l’immoble a un grup empresarial francès ha estat gestionada per Finques Girón de Castelló d’Empúries. L’empresa que el promou es va formalitzar l’octubre de 2022 com a Allioli Hotel Spa SL.

L’equipament disposarà de 29 habitacions plenament actualitzades, amb spa, piscina i tres pistes de pàdel i esquaix, a més d’un minigolf. La seva reobertura suposa un impuls molt important per a la zona de Castelló Nou i un afegit destacat per a l’oferta d’allotjament del municipi, molt mancat de places hoteleres. «Aquesta empresa és molt seriosa i té les idees molt clares. Des d’un primer moment hem treballat amb ells per a tirar endavant el projecte, facilitant-los la realització de tots els tràmits i l’execució de les obres», explica Rafa Girón, responsable de l’agència immobiliària. Per part de l’Ajuntament, aquesta reobertura ha estat molt ben rebuda, un cop els promotors han superat tots els tràmits pertinents i han pogut avançar amb l’obra. «És una molt bona notícia per al municipi, ja que compleix la funció d’ampliar l’oferta d’allotjament en un sector en el qual anàvem coixos, genera llocs de treball i ajuda a revitalitzar el nucli de Castelló Nou», afirma l’alcalde Salvi Güell. Reformat el 1970 L’Hotel Allioli està ubicat en una antiga masia castellonina que té els seus orígens en el segle XVII. L’any 1970 va ser reformada per a donar cabuda a un primer projecte de serveis turístics i de restauració. A part de conservar molts elements de la seva estructura rural original, en té molts altres que pertanyen a altres construccions, amb nombroses peces procedents d’edificis nobles. En el seu moment, va arribar a disposar de quaranta habitacions amb una disponibilitat de cent vint places. Tant l’hotel com el restaurant van gaudir d’un bon prestigi als anys vuitanta i noranta, fins al punt de convertir-se en el lloc d’estada dels equips de futbol que s’enfrontaven a la Unió Esportiva Figueres quan aquesta militava a Segona A. El nou Hotel Allioli també té vocació d’espai de referència en la pràctica esportiva de pàdel, esquaix i minigolf, les pistes dels quals estan a disposició tant dels clients de l’establiment com de les persones que les vulguin llogar.