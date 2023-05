Amb la posada en marxa del nou Servei de Mediació Juvenil, Roses fa un pas endavant en la resolució de conflictes que afecta la població d’entre 12 i 29 anys. Les primeres mediacions comunitàries en què s’està treballant des de finals del mes de gener tenen a veure amb conflictes relacionats amb el veïnatge com ara sorolls o danys al mobiliari urbà, explica una de les mediadores, a càrrec del servei, Laura Domènech.

La iniciativa neix de l’Àrea de Joventut i es troba en una etapa incipient: «En els primers mesos, s’ha fet arribar l’existència del servei i la forma d’utilitzar-lo, als instituts de Roses, s’ha fet arribar també a la Policia Local i Mossos d’Esquadra, ja que col·laborem amb ells i després totes les entitats, associacions i fundacions del municipi han pogut venir a conèixer el servei, que s’ofereix des d’unes instal·lacions reservades per aquest ús, a la Casa del Mar». La rebuda, diu Domènech, ha estat molt bona: «La mediació és una forma alternativa de resoldre els conflictes i en l’àmbit comunitari està provat que és molt satisfactòria perquè a l’edat en què que intervenim, donem als joves una eina més d’autogestionar-se.» Viure en societat és saber gestionar els conflictes: «Se te’n van del cap els prejudicis, el no es pot fer res, o és millor posar una denúncia. Veuen que podem seure, parlar, tenir ajuda, solucionar ells mateixos els conflictes que a vegades afecten molt el dia a dia de les persones i que probablement acabarien amb una sanció», i aquesta eina es mostra també com una alternativa a la vida judicial.

«Vivim en una societat que a vegades el que més necessites és que la gent t’escolti, poder expressar el que et molesta, el que no t’agrada, el que creus que s’hauria de millorar i si, a sobre, ho pots fer amb el grup de persones que tens el conflicte, segur que avancem», destaca Domènech. A l’espera d’obtenir els primers resultats de les mediacions engegades, «podem dir que és una bona aposta tenint en compte també que a l’Alt Empordà hi ha poca mediació comunitària».

La posada en marxa del servei parteix d'una diagnosi prèvia de les necessitats detectades entre els joves al carrer.

El nou servei de mediació creat per l’Àrea de Joventut de Roses i pioner a la comarca de l’Alt Empordà, neix a partir de l’estudi Diagnosi de les conductes juvenils al carrer, espais municipals i públics de Roses, realitzat durant els darrers mesos de l’any passat pels educadors de carrer Arantxa Ezquerra i Nasim El Hamidi, que es va portar a terme entre els joves en diferents indrets de la vila anomenats calents per l’afluència del nombre de joves.

La regidora de Joventut, Vero Medina, remarca que «la feina dels educadors de carrer ens va donar una fotografia de les necessitats que hi havia i es va optar per aquesta via per poder treballar la convivència a escala municipal». Medina reitera la satisfacció d’haver engegat aquest servei: «Som els únics de tota la comarca», reitera.

Els educadors també van portar a terme entrevistes amb agents externs professionals, com la Policia Local de Roses, per poder completar la seva diagnosi sobre les necessitats, inquietuds i possibles conflictes que tenen avui dia els joves de la vila. En definitiva, «l’objectiu és oferir una eina de convivència i, sobretot, per una millora del benestar de la ciutadania de Roses» conclou Medina.