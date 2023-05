L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, produït per Oleícola de l'Empordà, s'ha començat a comercialitzar al Japó. L'empresa, ubicada a Rabós d'Empordà, ha tancat un acord amb una companyia distribuïdora de productes gourmet de Tòquio per exportar el seu producte. Des de la companyia s'espera que un cop consolidada l'aposta, aquest nou mercat representi el 30% de les seves exportacions. El gerent de Clos de la Torre, Martí Clos, assegura que el Japó "és un mercat molt interessat per la cultura de l'oli d'oliva i que aprecia molt els atributs del producte".