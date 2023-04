Albert Costa és l’autor del llibre Memòria històrica de Vilamaniscle, editat per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Girona. L’obra es va presentar, recentment, a la casa de turisme rural Masvivent, amb una notable afluència de públic. «L’Ajuntament ha regalat un exemplar a cada família del poble, però també n’hem posat a la venda. Tal com vam fer amb un concert de jazz, la recaptació d’aquesta i altres activitats les destinem a la restauració del Castell, per tal que tothom s’hi pugui sentir implicat», explica l’alcalde Mon Bonaterra.