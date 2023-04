Entre la població escalenca, el municipi compta amb 3.900 veïns i veïnes amb més de seixanta anys, fet que ha fet repensar a l’Ajuntament de l’Escala, conjuntament amb l’Àrea d’Atenció a les Persones, per oferir un servei adreçat a persones majors de seixanta anys. L’oficina s’inaugurà fa dos divendres i la seva seu s’ubica a la planta Baixa de Can Maset, en l’antiga oficina del Pla de Barris, davant la plaça de les Escoles.

Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones, s’ha contractat una treballadora social que, segons s’explicà en una entrevista a Ràdio l’Escala el mes d’octubre passat, quan s’anuncià la prèvia del nou programa, «tirarà endavant el projecte durant tres anys». En aquest sentit, segons defineix l’alcalde de la vila, Josep Bofill, l’objectiu principal del servei és oferir un espai d’atenció, suport, formació i «fer ressò de les necessitats presents i futures de les persones més grans del municipi de l’Escala, així com ajudar a dissenyar polítiques públiques per a elles que permetin respondre als canvis estructurals socials de forma activa, propera i participada».

L’Oficina +60 pretén donar el suport necessari perquè les persones jubilades tinguin un envelliment actiu, en col·laboració amb els responsables de l’Associació Casal del jubilat Jardí del Pedró. En aquesta mateixa línia, i en nombroses ocasions, els col·lectius més vulnerables a ser exclosos de la societat són els infants i les persones grans. Encara que es tracti de persones jubilades que el concepte no vincula necessàriament una persona gran amb una persona jubilada, és una etapa d’impàs en què es deixa de treballar i es viu la vida des d’una altra perspectiva, des de l’oci. Per aquest motiu és important un envelliment actiu de les persones, qui mereixen gaudir de la seva vellesa en unes condicions òptimes.

Així doncs, el servei que comparteix espai amb l’Oficina d’Habitatge, preveu un horari d’atenció presencial els dilluns i els dimarts de 9 a 13 h. El telèfon de contacte és el 972771566, però també té previst establir unes línies de comunicació amb els usuaris a través de whatsapp amb el 671008112 i del correu electrònic mes60@lescala.cat.

De fet, segons la regidora d’Atenció a les Persones, Ramona Viella, la missió de l’oficina vol fomentar una vida saludable i activa de les persones i conèixer les seves necessitats per garantir el benestar. D’aquesta manera, entre les funcions previstes de l’Oficina +60 «fomentar i promoure la participació ciutadana de les persones a partir de seixanta anys, a més de formar-les en les noves tecnologies». També, l’espai té la voluntat d’informar dels diferents serveis i recursos de què disposa el municipi de l’Escala per donar resposta al col·lectiu en qüestió i facilitar el suport per dur a terme els tràmits d’aquests. D’altra banda, la intenció és establir sinergies amb altres entitats que treballen amb persones de seixanta anys o més al territori, millorar el coneixement de la situació d’aquestes, fomentant la bona convivència, a través d’activitats i accions adreçades a millorar la seva qualitat de vida amb un acompanyament adequat i incentivant el voluntariat entre la comunitat de més de seixanta.

En el mateix equipament el funcionament de l’Oficina d’Habitatge serà els dimecres i dijous de 9 a 13 h.