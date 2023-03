Veïns i Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies estan convocats avui a una reunió per la preocupació per emissions d’una fàbrica de piscines en terme de Vilaür.

L’Ajuntament de Camallera reclama des de fa anys solucions per les olors i garanties que no comporten un perill per la salut. No els convencen els informes dels quals disposen fins ara que sostenen que emet per sota els nivells considerats perillosos per l’Organització Mundial de la Salut. La substància que emet és estirè (etenibenzè).

«Això és com si ens diguessin que cada dia pots prendre una gota de verí, i amb el temps què pot passar?» es pregunta l’alcalde de Camallera, Esteve Gironès. A més, posa de manifest que al marge de si és un perill per la salut o no, en molts moments l’aire és «irrespirable».

La fàbrica de piscines està situada a peu de la carretera a l’encreuament amb la via que porta a Vilaür i un dels accessos a Camallera. Tot i que està en terme de Vilaür, se situa a tocar del nucli de Camallera on els veïns posen de manifest que hi ha una llar d’infants i el poliesportiu.

Des de fa anys genera queixes. El 2007, tal com va publicar Diari de Girona - del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ - es van fer diverses intervencions arran de queixes per garantir que les emissions no fossin perilloses.

Des de la Secretaria de Salut, a petició d’un dels diversos requeriment de l’Ajuntament sobre els efectes que pot comportar a la salut, s’especifica que en els mostreigs entre juliol i setembre de 2021 la concentració mitjana va ser inferior als 0,26 mg/m3. És el llindar recomanat per a la prevenció d’alteracions neurològiques, segons les recomanacions de l’OMS. I concreta que en concentracions superiors a 43 hi ha símptomes objectius com irritació als ulls, la gola i el tracte respiratori. Però l’informe també constata que les emissions no són sempre constants. Per tant, l’alcalde remarca que «tot i que diuen que la mitjana està per sota, els veins de Camallera ho estem patint cada dia, avui mateix no es podia ni respirar, és el que ens queixem que encara que ens diguin que està per sota, ho estem respirant cada dia» i afegeix que les dades són de la mitjana.

Mobilització dels veïns

Per això, els veïns s’han començat a mobilitzar. L’alcalde explica que «el que demanem que és que no suposi cap risc per la salut, perquè tot i que ens diguin que fan mesurament i està per sota, durant els darrers anys cada vegada les emissions d’esitirè son superiors».

Els veïns per la seva part constaten que fa anys que estan afectat per aquestes emissions que consideren «tòxiques».El consistori també porta anys fent reclamacions a diferents departaments de la Generalitat per resoldre les olors i garantir que no afecta la salut.

També han contactat amb l’Ajuntament de Vilaür respecte a la llicència que el 2020 es va comunicar que estava pendent d’una modificació. Des de l’Ajuntament amb qui ha contactat Diari de Girona han declinat fer declaracions a l'espera de les actuacions que puguin fer els veïns.