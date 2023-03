El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat per 1,68 milions d'euros les obres per construir dues rotondes a l'N-II en les interseccions amb Garrigàs i el Far d'Empordà. En un comunicat, el Mitma recorda que aquest tram de nacional encara no s'ha desdoblat, si bé es projecta en un futur dotar la via de dos carrils per banda en el tram de la variant de Figueres i la seva connexió directa amb l'AP-7.

Malgrat tot, el govern espanyol aposta per construir les dues rotondes que substituiran les actuals interseccions de l'N-II amb la GIV-6226 entre Garrigàs i Borrassà i amb la C-31 entre Vilamalla i el Far d'Empordà. L'actuació s'emmarca en el programa de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de l'Estat. El Mitma recorda que a la demarcació de Girona ja s'han invertit 60 milions d'euros des del juny del 2018 dins d'aquest programa de manteniment.