El ple de l’Ajuntament de Figueres, celebrat aquest dilluns amb caràcter ordinari, ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost municipal per a poder atendre el retorn de la Casa Cultura de Andalucía de l’Alt Empordà a les Fires i Festes de la Santa Creu d’enguany. Després de tres anys d’absència a causa de les restriccions per la Covid-19, l’entitat preveu tornar a obrir la seva caseta al recinte firal. El consistori aportarà 15.000 euros per a fer-ho possible. Habitualment, la Casa Cultural de Andalucía converteix la Santa Creu en la seva Feria de Abril amb actuacions diàries, servei de restauració i espectacles vinculats amb les escoles de dansa flamenca de la comarca.

L’Ajuntament també ha aprovat unes subvencions pel mateix conducte al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà per a l’organització de la Beca d’investigació Eduard Puig Vayreda (3.000 euros) i al Club Tennis Taula Tramuntana per la seva participació en la superdivisió femenina (5.000 euros). Els ajuts es van aprovar amb el vot favorable de tots els grups menys tres abstencions dels no adscrits. En la mateixa sessió, el plenari figuerenc ha aprovat l’increment mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxi per a l’any 2023 acordat per la Comissió de preus de Catalunya en la sessió del 19 de desembre de 2022, el qual estableix en un augment mitjà del 5,7% per actualitzar les tarifes vigents. No obstant això, d’acord amb els raonaments fets des de l’Associació de Taxis de Figueres i Vilafant, aquesta pujada ho és només per als «quilòmetres recorreguts» de les tarifes 1 (Nocturn i festius) i 2 (Diürn i laborables). En el primer cas passa a ser d’1,78 €/km. a 1,88 €/km i, en el segon, d’1,66 €/km, a 1,75 €/km. L’actualització aprovada ha deixat la resta de preus, conceptes i suplements sense cap increment respecte de les quantitats que eren vigents l’any passat. Petició de l’N-IIa i N-260 En el capítol d’assumptes urgents es va debatre la petició a l’Estat de la cessió dels trams urbans de les carreteres N-IIa i N-260. Junts i Ciutadans van lamentar que el tema no hagués passat abans per comissió informativa. Jordi Masquef va alertar que pot arribar a ser «un regal enverinat» pel manteniment futur.