Ara ha fet un any que va entrar en funcionament el Centre de Dia de Castelló d’Empúries, ubicat a l’antic establiment hostaler del Cau. Les persones usuàries s’han mostrat molt satisfetes per un servei que va quedar afectat durant la llarga etapa de restriccions derivades de la pandèmia i que, fins a l’any passat, s’oferia des de la residència Toribi Duran.

Un any després, el Centre de Dia geriàtric acull dotze usuaris de Castelló d’Empúries i els pobles del voltant. Tots ells són atesos per un equip multidisciplinari que està amb ells des de les nou del matí fins a les sis de la tarda. L’espai té una capacitat per a vint places i, en alguns moments de l’any, se n’han arribat a ocupar setze.

La seva obertura va ser possible a partir de l’entesa a tres bandes entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, la Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia –la qual també gestiona la residència Toribi Duran– i la propietat de l’antic complex hostaler i de lleure El Cau. La directora del centre de Dia, Laura Guerrero, explica que «les condicions d’aquesta instal·lació són molt bones i les persones usuàries s’hi senten a gust i la gent que hi treballem, també». La proximitat del Toribi Duran permet interaccions entre els residents i els usuaris, a més a més d’aprofitar les sinergies dels equips professionals en els dos centres.

«El perfil general de les persones usuàries és que són autònomes, que viuen soles i que estan orientades. També n’hi ha que venen aquí com a pas previ a l’entrada a la residència com a adaptació a les seves rutines», diu Laura Guerrero abans d’afegir que «procurem que se sentin útils, que participin en les activitats. En fem d’estimulació cognitiva, de fisioteràpia i de teràpia ocupacional, com ara acompanyar-los a fer petites compres al poble o en l’elaboració del dinar preparant amanides o parant taula, per exemple. Sobretot, el gran objectiu és que portin una vida el màxim de normal possible». Alguns d’aquests usuaris també participen en altres activitats organitzades des de l’Ajuntament, com el Qi Gong o Cos actiu, a l’hivern, o l’aquagym o el ioga, a l’estiu.

Una oferta integral amb diverses opcions

Amb el Centre de Dia, la residència Toribi Duran i el servei de menjar a domicili Ve de gust, Castelló d’Empúries té un catàleg de serveis per a la gent gran molt complet. «Aquest fet ens permet poder oferir el servei adequat en funció de les necessitats i de la situació de cada persona», reconeix Laura Guerrero. L’amplitud de les instal·lacions del Cau, tant interiors com exteriors, també són un factor determinant en la bona marxa d’un servei que ha arribat a generar situacions curioses, com quan durant l’estiu passat la piscina va rebre els infants i joves del casal. «La gent gran quedava embadalida mirant-los des de la finestra i van acabar interactuant, parlant i compartint estones. Fins i tot es van donar casos d’avis i besàvies que veien passar-hi els seus nets o besnets», relata la directora del Centre. La guingueta de la piscina també va exercir la seva funció d’espai social entre les famílies i els usuaris del Centre i del Toribi Duran.