Després de més d'un mes de la seva reobertura, per qüestions d'agenda, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha fet aquest matí de divendres la inauguració oficial del Centre de Dia de la Residència Toribi Duran, a l'antic complex del Cau. A l’acte hi ha assistit l’alcalde i president de la Fundació Santa Llúcia, Salvi Güell; la gerent de la Residència Toribi Duran, Núria Butinyà; la directora del Centre de Dia, Laura Guerrero; regidores i regidors.

Després que les obres d’adequació de l’edifici El Cau van finalitzar el passat mes de gener, de seguida es va posar en funcionament el centre. Abans de la pandèmia aquest servei estava integrat dins la Residència Toribi Duran, però a partir d’aquell moment, es va haver d’aturar per incompatibilitat amb les mesures per a la contenció de la Covid-19. Amb l’objectiu de tornar a obrir-lo, doncs, es va optar per formalitzar un contracte de lloguer a tres bandes entre la Fundació Santa Llúcia, els propietaris de l’Edifici El Cau i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Les instal·lacions són molt adients per a l’activitat que s’hi porta a terme, ja que compta amb espais amplis, amb molta llum natural i una sala polivalent on es poden realitzar activitats de diferents tipus. Hi ha també una sala específica per a fisioteràpia i un entorn idoni per poder sortir a passejar quan fa bon temps.

En aquests moments el centre de dia ja funciona a ple rendiment, amb un horari de 9 a 18 h de la tarda, de dilluns a divendres, i amb un equipament de 20 places.

El servei de centre de dia interessa a persones que tenen algun tipus de dependència i necessiten supervisió per al seu dia a dia però que encara no han de fer el pas a una situació residencial completa. Al mateix centre s’hi porten a terme activitats de teràpia ocupacional, psicològica, sanitària, amb servei de fisioteràpia i un treball molt important també per fomentar les seves habilitats socials i d’autonomia. Cal destacar el servei de transport adaptat que opera a tota la comarca i que els usuaris que hi estiguin interessats poden sol·licitar a part.