Figueres ha obert aquest dijous l'Oficina de rehabilitació d'edificis, un punt de suport i assessorament per a les persones que es volen acollir a les subvencions per a la rehabilitació energètica d'habitatges. Aquestes subvencions provenen del Pla d'Ajuts a nivell de barris, dels Fons Next Generation.

A Figueres, en total, s'hi destinaran més de 4 milions d'euros i es podran rehabilitar 2.568 habitatges d'aquestes zones: zona sud-oest del centre històric, Culubret, Sant Joan Parc Bosc i habitatges de Sant Josep. Les ajudes van d'entre el 40 i el 100% per a la rehabilitació energètica d'aquests edificis, que han de ser habitatges d'ús habitual, unifamiliar o plurifamiliar i s'haurà d'acreditar una millora d'eficiència energètica acreditant la reducció del consum d'energia. Figueres i l'Agència Catalana de l'Habitatge signen un conveni per crear una oficina de rehabilitació municipal A l'Oficina de Rehabilitació d'Edificis, situada al carrer Doctor Ferran, 7, hi haurà dues tècniques de suport, per tal d'oferir un assessorament i acompanyament i ajuda en els tràmits administratius. L'horari d'atenció al públic és de les 9 a les 2 de la tarda i cal demanar informació i cita prèvia a: nextgeneration@figueres.org. Per tal de donar a conèixer aquestes subvencions, s'han fet 3 sessions informatives a les zones que se'n poden beneficiar, les quals han tingut una gran assistència de veïns i veïnes. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "avui presentem una oportunitat per a la rehabilitació energètica d'edificis a la ciutat, perquè els veïns i veïns d'aquestes zones puguin renovar energèticament l'habitatge i convertir-lo en més sostenible i eficient i alhora, reduir la despesa energètica".