L’Ajuntament de l’Escala eliminarà dos dels xiringuitos de les platges d’Empúries a petició de Costes que considera que aquestes platges no són urbanes i, per tant, hi ha d’haver més espai entre aquests equipaments. El ple va aprovar el plec de clàusules de l’adjudicació per als propers cinc anys que inclou el canvi. La resta de xiringuitos seran més grans.

En concret el proper estiu no hi haurà la de sota la miranda de Sant Martí d’Empúries ni el xiringuito de la platja de les Muscleres petites. Costes considera que són platges naturals i pel que fa referència a les distàncies entre unes i altres ha de ser superior a l’actual. A canvi, els concessionaris de les guinguetes que s’adjudiquin passaran a tenir 50 metres quadrats de terrassa en comptes dels 30 actuals. Punt de pàdel surf El jurat fL’adjudicació per a guinguetes, però també contempla activitats com el lloguer de patins o parasols, habituals a les platges. Com a novetat s’incorpora per als propers cinc anys l’activitat de pàdel surf amb un punt per aquest esport i altres serveis nàutics sota la miranda de Sant Martí d’Empúries.